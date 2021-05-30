شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: طرح Twitter Blue باشتراك شهرى 3 دولارت قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن Twitter Blue، وهو اشتراك شهري بقيمة 2.99 دولارًا أمريكيًا، سيأتي قريبًا، بعدما ذكرت الباحثة جين مانشون وونج لأول مرة منذ أسبوعين أن خدمة الاشتراك الجديدة في Twitter قيد العمل، ولكن بالأمس، تم تحديث قائمة متجر تطبيقات iOS في Twitter لإدراج Twitter Blue على أنه عملية شراء داخل التطبيق، مما يؤكد النتائج السابقة من هذا المصدر غير الرسمي. وفقا لما نقله موقع TechCrunch.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن للمستخدمين الاشتراك في Twitter Blue حتى الآن - حتى بعد تنزيل تحديث التطبيق - فقد كشف Wong عن تفاصيل حول الخدمة، مما يشير إلى أن إطلاقها قد يكون وشيكًا.

بالإضافة إلى زر التراجع، الذي كشف عنه Wong في وقت مبكر من شهر مارس، ستتضمن هذه الخدمة وضع القارئ، والذي يحول سلاسل التغريدات إلى "نص سهل القراءة".

واستحوذ Twitter على Scroll and Revue هذا العام في محاولة لتحسين تجربة القراءة للمستخدمين على التطبيق، لذا فإن هذه الإضافة منطقية، بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون من تغيير لون رمز تطبيق Twitter، بالإضافة إلى سمة اللون في مخططهم الزمني، وهي ميزة متاحة بالفعل على الويب، يمكن لمشتركي Twitter Blue أيضًا تنظيم التغريدات في مجموعات - تبدو هذه الميزة كإصدار محدث من الإشارات المرجعية، ولكن مع إمكانية إضافية لتنظيم التغريدات في مجلدات.

وفي الوقت الحالي تشكل إعلانات Twitter 85٪ من عائدات الشركة، أخبر موقع تويتر بلومبرج في فبراير أنه يخطط "للبحث والتجربة" بطرق جديدة لاستثمار المنصة، خاصة مع تباطؤ نمو المستخدمين.

ولكن خلال الأشهر العديدة الماضية، أثار Twitter بعضًا من أكبر التغييرات في النظام الأساسي منذ مضاعفة حد التغريدات المكون من 140 حرفًا في عام 2018. وتشمل هذه الميزات Super Follows وTip Jar وTwitter Spaces والمزيد.

هذا الأسبوع في مؤتمر جيه بي مورجان للتكنولوجيا والإعلام والاتصالات العالمي، أشار المدير المالي لشركة Twitter، نيد سيجال، إلى أن الشركة تنظر إلى Twitter Blue وSuper Follows على أنهما نوعان منفصلان من الاشتراكات.

وعلى Google Play تسرد صفحة تطبيق Twitter منتجًا داخل التطبيق بسعر 4.99 دولارًا لكل عنصر، مما قد يشير إلى الإطلاق القادم لـ Super Follows أيضًا، قال سيجال أيضًا إن Twitter سيقدم مزيدًا من المعلومات حول الخدمة في الأشهر المقبلة، ثم "يطرحها في النهاية على الأشخاص في جميع أنحاء العالم".