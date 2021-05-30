شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 اسباب لاختيار لابتوب اسوس OLED والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الإعلان عن العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة من شركة ASUS الرائدة من ضمنهم ZenBook Flip S و ZenBook Pro Duo 15 OLED و ZenBook

أجهزة اللابتوب OLED من ASUS تأتي بـأفضل سلسلة ألوان كاملة في السوق. فالشاشات تعرض الألوان بدقة عالية جدا قريبة من الحياة الحقيقية لعرض المرئيات بطريقة احترافية جدا, مما يجعل هذه الشاشات الاختيار الأول للعمل الاحترافي أو لأي شخص يريد ببساطة أفضل ألوان لعرض أي مرئيات. تقدم ASUS مجموعة متنوعة من الأجهزة المحمولة بشاشات OLED في مصر خلال عام 2021. بدءًا من ZenBook 13 OLED (الجيل الحادي عشر من Intel) ، ثم يأتي لاحقًا هذا العام: Zenbook Pro Duo 15 OLED و Zenbook Flip S13.

أسود حقيقي: شاهد ما لا يمكن مشاهدته

تنتج أجهزة الكمبيوتر المحمولة ASUS OLED اللون الأسود بشكل مثالي. يتكون بكسل OLED من ثلاث وحدات بكسل فرعية ، لكل منها إضاءة ذاتية التوليد: شاشة Full HD (1920 × 1080) بها 2،073،600 بكسل ، مما يعني أنها تحتوي على 6،220،800 بكسلات فرعية مضاءة ذاتيًا ، مقارنة ببضع عشرات من مصابيح LED الخلفية في شاشة LCD عالية الدقة بالكامل. عند عرض اللون الأسود على شاشة OLED ، يتم إيقاف تشغيل البكسل ببساطة لإنتاج اغمق لون أسود ممكن. وهذا يتيح الحصول على صور واضحة ونقية للغاية حتى في اغمق المشاهد. ستندهش من معرفة عدد التفاصيل الجديدة التي ستكتشفها في أفلامك المفضلة!

حجم اللون: لون مثالي في أي درجة سطوع

تحافظ أجهزة الكمبيوتر المحمولة ASUS OLED على نطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 100٪ عند كل من مستويات السطوع العالية والمنخفضة ، بينما يتم تقليل التدرج اللوني في جهاز الكمبيوتر المحمول العادي المزود بشاشة LCD بشكل كبير عند مستويات السطوع المنخفضة. تحافظ أجهزة الكمبيوتر المحمولة ASUS OLED على نطاق ألوان 100٪ DCI-P3. يحتوي OLED على حجم لون 1.6 x مقارنة بشاشة LCD

على شاشات LCD التقليدية ، عادةً ما تنخفض جودة الألوان والتفاصيل بشكل كبير مع تقليل السطوع. لكن أجهزة الكمبيوتر المحمولة ASUS OLED قادرة على إظهار تفاصيل رائعة في إعدادات السطوع المنخفضة نظرًا لتباينها العالي وقدرتها على الحفاظ على نطاق لوني واسع مع سطوع منخفض. عند حساب حجم اللون ثلاثي الأبعاد - الذي يضيف الإضاءة إلى التدرج اللوني التقليدي ثنائي الأبعاد - تتمتع شاشات ASUS OLED بحجم ألوان أعلى بنسبة 60٪ ، مما يوفر أداءً أفضل للألوان في أي مستوى سطوع.

الوان واقعية

كما توفر ASUS أجهزة الكبيوتر المحموله بخاصية شاشة OLED مرئيات مفصلة وواقعية بشكل استثنائي ، مع نطاق ألوان DCI-P3 من الدرجة السينمائية 100٪. وهذا يعني أن الألوان المعاد إنتاجها على الشاشة أكثر ثراءً وحيوية: فهي مثالية للمشروعات كثيفة الألوان ، ولكنها أيضًا تعزز أي نوع من المحتوى.

يتعامل المصممون والمنتجون والعلامات التجارية مع قرارات حاسمة في الالوان يوميا. تعني شاشة OLED المعتمدة من PANTONE® أن الألوان التي تراها على الشاشة دقيقة - ما تراه هو حقًا ما تحصل عليه!

أسرع وقت استجابة على أي كمبيوتر محمول لإجراء العمل اليومي بسلاسة

تتمتع شاشات ASUS OLED بوقت استجابة 0.2 مللي ثانية - الأسرع من أي كمبيوتر محمول ، و 50 مرة أسرع من متوسط شاشة LCD للكمبيوتر المحمول. تحتوي معظم شاشاتLCD بوقت استجابة يتراوح بين 10 و 25 مللي ثانية. يضمن ذلك مشاهد حركة أكثر سلاسة وسرعة ، ولعب بزمن انتقال منخفض ، وتفاصيل دقيقة مثل تمرير النص الخالي من التوقفات.

حماية العين: تقليل نسبة الاشعة الزرقاء بنسبة 70%

من المعروف أن الضوء الأزرق يسبب إزعاجًا بصريًا ويعطل جودة النوم. ومع ذلك ، نظرًا لطبيعة مواد الإضاءة العضوية الخاصة في شاشة OLED ، تصدر أجهزة الكمبيوتر المحمولة ASUS OLED ضوءًا أزرقًا أقل ضررًا بنسبة 70٪ ، كما أنها معتمدة أيضًا من قبل TÜV Rheinland و SGS

العناية بالعيون ، أكثر أهمية للأطفال

نظرًا لأن عيون الأطفال لم تتطور بشكل كامل، يمكن للضوء الأزرق الضار أن يخترق العين بسهولة أكبر ، مما قد يتسبب في شيخوخة مبكرة لشبكية العين. أظهرت الأبحاث أنه في عيون طفل يبلغ من العمر خمس سنوات ، يمر ما يقرب من 60٪ من انبعاثات الضوء الأزرق مرورا إلى شبكية العين ، مقارنة بحوالي 20٪ فقط لشخص بالغ يبلغ من العمر 60 عامًا. مع شاشات ASUS OLED ، تعني مستويات الضوء الأزرق المنخفضة بشكل ملحوظ عناية أفضل بالعيون للأطفال.



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