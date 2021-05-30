لضبط أجهزة السمع للمرضى… تطوير تطبيق جديد يعمل عن بعد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

طور باحثون تطبيقا جديدا من شأنه أن يساعد الأطباء على ضبط أجهزة السمع للمرضى عن بعد.

وفي التفاصيل، توصّل باحثون إلى إنشاء تطبيق هاتفي مدعوم من مؤسسة NHS يمكنه مساعدة الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع دون الذهاب للمستشفى.

ويتيح التطبيق -أيضا- إعادة ضبط الأجهزة السمعية التي يستخدمها هؤلاء الأشخاص عن بُعد، ويتصل تطبيق الهاتف الذكي بجهاز المريض، ويمكن إجراء الفحص في المنزل بدلا من عيادة السمعيات.

وكانت تمت تجربة التطبيق منذ مارس 2020 في مستشفيات جامعة بليموث إن إتش إس تراست، في بريطانيا، وبالفعل تم تقليل قائمة كشوفات مواعيد متابعة السمع إلى الصفر.

ويمكن للمرضى استخدام التطبيق في إجراء تعديلات على أجهزتهم، إذ يمكن الاتصال بالأطباء أو حتى إرسال رسائل على التطبيق لشرح المشكلة التي يواجهونها فيتمكن الأطباء من إجراء تغيير من جهاز الكمبيوتر الخاص بهم.

وقال الدكتور آدم بيكمان، رئيس خدمات السمع في مستشفى بليموث: ”في الماضي، كان يستغرق الأمر وقتا طويلا للمرضى للحضور وتعديل أدواتهم السمعية، ولكن باستخدام هذه التقنية الجديدة التي اكتشفناها، يمكننا إجراء هذه التعديلات بنجاح عن بُعد“.

وأضاف أنه بالرغم من وجود عدة أنواع من الأدوات السمعية، إلا أنها تعمل جميعا بطريقة مماثلة.