تكنولوجيا: فيديو ترويجي يؤكد على تصميم كاميرة أسفل الشاشة في Galaxy Z Fold 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن فيديو ترويجي لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy Z Fold 3، الذي يؤكد على تصميم كاميرة أسفل الشاشة في الإصدار القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي.

نشرت شركة سامسونج إعلان ترويجي في وقت سابق توضح من خلاله تفوق آداء الكاميرة لهاتف Galaxy S21 Ultra 5G على هاتف iPhone 12 Pro Max، حيث يأتي هاتف سامسونج بخاصية التكبير Space Zoom التي تدعم التكبير حتى 100 مرة.

وفي إعلان ترويجي أخر كُشِف عن لمحات من تصميم هاتف سامسونج المرتقب Galaxy Z Fold 3، كما يقارن الإعلان الترويجي بين كفاءة التصوير بهاتف Galaxy S21 Ultra 5G وهاتف الأيفون في عملية التكبير، حيث إستطاع إصدار سامسونج أن يكشف عن لقطات بتفاصيل أكثر دقة.

أيضاً رصد إعلان ترويجي جديد بعنوان “Life Opens up with Galaxy”، حيث يوضج الإعلان الترويجي ميزة إلتقاط صورة لحديقة، ومن المتوقع أن يتم عرض مقطع الفيديو الترويجي الذي يظهر لمدة 53 ثانية أثناء تصفيات NBA و NHL.

ويركز مقطع الفيديو الترويجي بشكل خاص على رؤية سامسونج في “الإنفتاح” والتي قد تشير إلى إصدارات سامسونج من الهواتف الذكية المميزة بالشاشات القابلة للطي، أو قد تهدف بها سامسونج منافسة ابل التي أشير إليها في قاعات المحاكم غالباً ب”الإحتكار”.

أيضاً تظهر عبارة “Life opens up with Galaxy” في مقطع الفيديو الترويجي، والتي تشير إلى إصدارات سامسونج من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold 2 و Galaxy Z Flip 5G.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج في طريقها للإعلان الرسمي عن الإصدارات الجديدة من الهواتف القابلة للطي ومنها Galaxy Z Fold 3 خلال حدث يعقد في الربع الثالث من هذا العام.

كما أوضح تقرير نشر عبر Ice Universe خلال شهر فبراير أن هاتف Galaxy Z Fold 3 يأتي بتصميم الكاميرة أسفل الشاشة، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888، كما تأتي الشاشة الخارجية في الهاتف بحجم 6.21 إنش، وتصل الشاشة عند فتح الهاتف إلى 7.55 إنش.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بسعة تخزين 256 جيجا بايت، ونظام تشغيل Android 11، مع واجهة One UI 3.5، كما تستخدم سامسونج مواد مميزة بمعايير عسكرية بتصميم خفيف ومقاومة أعلى.

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