شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك وجوجل وواتساب يمتثلون لقواعد التكنولوجيا فى الهند.. وغموض بموقف تويتر والان مع تفاصيل الخبر
وتتطلب قواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة في الهند، التي تم الكشف عنها في فبراير من هذا العام، من الشركات تعيين وتبادل تفاصيل الاتصال الخاصة بالممثلين المكلفين بالامتثال، ونقطة مرجعية أساسية، وإجراءات معالجة المظالم لمعالجة المخاوف على أرض الواقع.
وقالت مذكرة الحكومة وشخص مطلع على الأمر إن الشركات المذكورة قد امتثلت لهذا المطلب. كانت الشركات مطالبة بالامتثال لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة بحلول هذا الأسبوع.
تويتر لم يمتثل للقواعد بعد
كان التوتر يتصاعد بين تويتر وحكومة الهند في الآونة الأخيرة، بعدما داهمت الشرطة في دلهي مكاتب Twitter في وقت سابق، "لتقديم إشعار" حول تحقيق في معلوماتها حول تصنيف تغريدات السياسيين الهنود على أنها مضللة، ووصف موقع تويتر هذه الخطوة بأنها شكل من أشكال التخويف، واستشهد بمخاوف بشأن موظفيها وطالب الحكومة باحترام حقوق المواطنين في حرية التعبير.