شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك وجوجل وواتساب يمتثلون لقواعد التكنولوجيا فى الهند.. وغموض بموقف تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - امتثلت جوجل وفيسبوك وتليجرام وLinkedIn وShareChat والشركات الهندية الناشئة المدعومة من Tiger Global كليًا أو جزئيًا لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر ومذكرة حكومية حسبما نقل موقع TechCrunch.

وتتطلب قواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة في الهند، التي تم الكشف عنها في فبراير من هذا العام، من الشركات تعيين وتبادل تفاصيل الاتصال الخاصة بالممثلين المكلفين بالامتثال، ونقطة مرجعية أساسية، وإجراءات معالجة المظالم لمعالجة المخاوف على أرض الواقع.

وقالت مذكرة الحكومة وشخص مطلع على الأمر إن الشركات المذكورة قد امتثلت لهذا المطلب. كانت الشركات مطالبة بالامتثال لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة بحلول هذا الأسبوع.

قالت مذكرة أعدتها نيودلهي: "أرسل Twitter رسالة في وقت متأخر من الليلة الماضية، يشارك فيها تفاصيل محام يعمل في شركة محاماة في الهند بصفته مسؤول الاتصال العقدي ومسؤول المظالم"، مضيفة أن القواعد تتطلب من المسئولين المذكورين أن يكونوا مباشرين.

تويتر لم يمتثل للقواعد بعد

كان التوتر يتصاعد بين تويتر وحكومة الهند في الآونة الأخيرة، بعدما داهمت الشرطة في دلهي مكاتب Twitter في وقت سابق، "لتقديم إشعار" حول تحقيق في معلوماتها حول تصنيف تغريدات السياسيين الهنود على أنها مضللة، ووصف موقع تويتر هذه الخطوة بأنها شكل من أشكال التخويف، واستشهد بمخاوف بشأن موظفيها وطالب الحكومة باحترام حقوق المواطنين في حرية التعبير.