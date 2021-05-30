شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تؤخر تسليم سيارتها الكهربائية الجديدة فى الموعد المحدد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن شركة تسلا لن تسلم Model S Plaid في الموعد المحدد سابقًا 3 يونيو، وذلك وفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي للشركة، حيث غرد ايلون ماسك بأن عمليات تسليم Model S Plaid من شركة صناعة السيارات الكهربائية ستتأخر حتى 10 يونيو لأن السيارة تحتاج إلى أسبوع إضافي من التعديل لإجراء بعض التعديلات النهائية غير المعلنة.

ووفقا لما ذكرته البوابة العربية للأخبار التقنية، غرد ماسك، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس SpaceX : تبدو هذه السيارة وكأنها مركبة فضائية.. الكلمات لا يمكن أن تصف المشاعر.

وكانت الشركة تسوق لسيارة Model S Plaid منذ عام 2019، وغرد ماسك في 20 مايو أن تسلا ستقيم حدث تسليم في 3 يونيو في مصنعها في فريمونت بولاية كاليفورنيا.

وعرضت تسلا سيارة Model S Plaid كجزء من عرضها المسمى Battery Day في شهر سبتمبر الماضي.

وتمثل Model S Plaid الإصدار الجديد الأعلى أداءً من سيارتها السيدان الرائدة Model S، التي يتم إنتاجها منذ عام 2012.

وسيكون للسيارة الكهربائية أكثر من 835 كيلومتر من المدى، وسرعة قصوى تصل إلى 320 كيلومتر في الساعة، وتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من ثانيتين.

وظهرت Model S Plaid لأول مرة في عام 2019 عندما بدأت تسلا باختبار نماذج أولية في عدد قليل من حلبات السباق حول العالم.