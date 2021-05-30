شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تؤخر تسليم سيارتها الكهربائية الجديدة فى الموعد المحدد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته البوابة العربية للأخبار التقنية، غرد ماسك، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس SpaceX : تبدو هذه السيارة وكأنها مركبة فضائية.. الكلمات لا يمكن أن تصف المشاعر.
وكانت الشركة تسوق لسيارة Model S Plaid منذ عام 2019، وغرد ماسك في 20 مايو أن تسلا ستقيم حدث تسليم في 3 يونيو في مصنعها في فريمونت بولاية كاليفورنيا.
وعرضت تسلا سيارة Model S Plaid كجزء من عرضها المسمى Battery Day في شهر سبتمبر الماضي.
وتمثل Model S Plaid الإصدار الجديد الأعلى أداءً من سيارتها السيدان الرائدة Model S، التي يتم إنتاجها منذ عام 2012.
وظهرت Model S Plaid لأول مرة في عام 2019 عندما بدأت تسلا باختبار نماذج أولية في عدد قليل من حلبات السباق حول العالم.