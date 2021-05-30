شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متجر HUAWEI AppGallery يقدم مجموعة متميزة من تطبيقات بث المحتوى الترفيهي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحدثت تطبيقات البث عبر الإنترنت ثورة في طريقة عرض محتوى الفيديوهات، وتحول ملايين المستخدمين إلى مشاهدة برامجهم التلفزيونية أو أفلامهم المفضلة عبر أجهزتهم المحمولة، حيث يمكن للمشاهدين متابعة ما يرغبون في أي وقت وأي مكان، والاختيار من بين مجموعة متنوعة من محتوى الفيديو وفقًا لاهتماماتهم.

وكما شهدنا في شهر رمضان، يضم متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery، وهي منصة تطبيقات هواوي الرسمية وثالث أكبر متجر على مستوى العالم، قائمة لأفضل تطبيقات الفيديو حسب الطلب (VOD) المتوفرة في المنطقة، ليتمكن المستخدمون من مشاهدة أي أعمال أصلية جديدة من البرامج التلفزيونية أو الأفلام والمسلسلات. ويتوفر للمستخدمين العديد من إختيارات التطبيقات الرائعة، ومنها:

HUAWEI Video

حرصت هواوي على توفير منصة خاصة بها لمشاهدة محتوى المستخدمين المفضل بجودة عالية. ويمكن لمستخدمي أجهزة هواوي مشاهدة مجموعة متنوعة من المسلسلات التلفزيونية والأفلام الترفيهية والوثائقية، علاوة على قنوات البث المباشر.

Shahid

تعتبر Shahid واحدة من أكبر من خدمات البث العربية الرائدة عالميًا، مع إمكانية مشاهدة أكثر من 20,000 ساعة من الأعمال الأصلية والأفلام مباشرة بعد صدورها في السينما أو كعروض أولى، والمسلسلات الجديدة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وبوليوود والعالم - كل ذلك في مكان واحد، متوفر بواجهات باللغة الانجليزية والعربية.

VIU-TVShows

مع تطبيق Viu، يمكن للمستخدمين مشاهدة وتنزيل برامجهم وأفلامهم ومسلسلاتهم التلفزيونية والموسيقى المفضلة. يمنح Viu إمكانية الوصول الفوري إلى جميع الأعمال الدرامية والكوميدية والرعب وغيرها، ومشاهدة برامج Viu الأصلية والمسلسلات من كوريا واليابان والصين وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا وتركيا والشرق الأوسط والهند، بدقة HD مع ترجمة باللغات الإنجليزية والعربية وأكثر.

Jawwy TV

إنJawwy TV هو تطبيق ترفيهي يقدم مكتبة واسعة من أفضل الأفلام والمسلسلات العربية والغربية والتركية، ويوفر ترجمة ودبلجة لتلك المكتبة بلغات متعددة، بالإضافة إلى مجموعة ضخمة من أفضل القنوات التلفزيونية المجانية والمشفرة، والأفلام الوثائقية وبرامج الأطفال، وكل هذا باستخدام بدقة HD عالية.

PopcornTime

يعد تطبيقPopcorn Time أحد أشهر تطبيقات مشاهدة المحتوى عالمياً، والذي يوفر مشاهدة مجانية مباشرة وتنزيل الأفلام والمسلسلات. ويوفر التطبيق بديلاً مجانيًا لخدمات المشاهدة المباشرة للفيديوهات التي تحتاج إلى الاشتراك. ويستخدم Popcorn Time إمكانية التنزيل المسلسل لمشاهدة مقاطع الفيديو المدرجة.

STARZPLAY

إن STARZPLAY هي خدمة لمشاهدة الفيديو حسب الطلب باشتراك، تبث أفلام هوليود والأفلام العربية والبرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية وبرامج الأطفال الترفيهية ومحتوى STARZPLAY الأصلي. تتواجد الخدمة في 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان.



