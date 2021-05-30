كويكب بحجم برج إيفل يقترب من الأرض!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 29 دقيقة

أشارت الإدارة الوطنية الأميركية للملاحة الجوية والفضاء، إلى أن كويكبا شارداً قد يزيد حجمه عن برج إيفل، يقترب من الأرض، وبحسب بيانات “ناسا”، سيقترب الكويكب المعروف بـ2021 KT1 في أول حزيران القادم من الأرض لمسافة 4.5 مليون ميل (أكثر من 6.4 مليون كلم)، ما يزيد بنحو 19 ضعفا المسافة بين الأرض والقمر.

تقدر “ناسا” القطر الدائري للكويكب، الذي تم اكتشافه في نيسان الماضي، بما بين 492 و1082 قدما (أي نحو 150-330 مترا).

حسب معايير “الناتو”، يصنف أي كويكب يزيد قطره عن 150 مترا ويقترب من الأرض لمسافة تقل عن 4.6 مليون ميلا بأنه ذو خطورة محتملة، وتتوقع “ناسا” أيضا أن يقترب عدد من الكويكبات الشاردة الأقل حجما من الأرض في الأيام اللاحقة، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.