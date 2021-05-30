تكنولوجيا: تقرير يؤكد بدء الإنتاج الضخم لشاشات هواتف iPhone 13 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد نشر عبر The Elec في كوريا على بدء كلاً من LG وسامسونج الإنتاج الضخم للوحات OLED المخصصة لسلسلة iPhone 13 المرتقبة من ابل.

تستعد شركة ابل لإطلاق 4 إصدارات هذا العام من سلسلة هواتف iPhone 13 والتي تتضمن هاتف iPhone 13 mini بحجم 5.4 إنش، و iPhone 13 و iPhone 13 Pro بحجم 6.1 إنش، وأيضاً الإصدار المميز بحجم 6.7 إنش iPhone 13 Pro Max.

ومن المقرر أن تورد شركة سامسونج شاشات ProMotion المميزة بمعدل تحديث 120Hz لكلاً من هواتف iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max.

كما تشير التسريبات إلى أن سامسونج تنتج لوحات OLED بتقنية LTPO بمعدل تحديث 120Hz لهواتف iPhone 13 Pro.

أيضاً أشارت التسريبات السابقة إلى أن ابل خططت لدعم سلسلة iPhone 12 في السابق بمعدل تحديث 120Hz، إلا أن عملاق التكنولوجيا تراجعت عن هذا القرار لمخاوف من إستنفاذ البطارية بشكل سريع في هذه الإصدارات، بشكل خاص لدعم سلسلة iPhone 12 للإتصال بشبكات 5G، إلا أن دعم iPhone 13 Pro بشاشات LTPO سيتيح لشركة ابل تخطي مشكلة إستنفاذ البطارية بشكل سريع.

ولقد قدمت سامسونج لوحات LTPO للمرة الأولى في هاتف Galaxy Note 20 Ultra العام الماضي، ومن ثم جاءت سلسلة Galaxy S21 بتحديث جديد لهذه التقنية في الشاشات والذي قدم آداء أعلى في هواتف سامسونج في دعم معدل التحديث الديناميكي وفقاً للمحتوى، مما ساهم في توفير الطاقة في هواتف Galaxy S21.

وتؤكد أحدث التقارير على أن لوحات OLED الجديدة ستدعم توفير الطاقة في هواتف iPhone 13 Pro بنسبة 20% مقارنة بالإصدارات الحالية، أيضاً من المتوقع أن تجلب اللوحات الجديدة ميزة Always On Display لهواتف الأيفون.

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