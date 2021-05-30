شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المسبار كيوريوسيتى يلتقد صورًا مذهلة للسحب على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط المسبار كيوريوسيتي التابع لوكالة ناسا صورًا للسحب على سطح المريخ به: "نفث ناعم مليء ببلورات الجليد التي تبدد الضوء من غروب الشمس، وبعضها يتلألأ بالألوان "وفقا لما نقله موقع the verege عن منشور مدونة.

وقال مارك ليمون، عالم الغلاف الجوي بمعهد علوم الفضاء في بولدر بولاية كولورادو، إن السحب نادرة في الغلاف الجوي الرقيق للمريخ، ولكنها تتشكل عادةً عند خط، مبديا تعجبه من الألوان التي تظهر في هذه السحب، الأحمر والأخضر والبلوز والبنفسجي، َقال "أمر رائع حقًا أن ترى شيئًا ساطعًا مع الكثير من الألوان على المريخ."

وخلال أبرد وقت من العام، لاحظ العلماء أنه في العام الماضي - قبل عامين بتوقيت الأرض - كانت هناك غيوم بدأت في التكون في وقت أبكر مما كان متوقعًا، لذا كانت جاهزة هذا العام.

الصورة ليست مذهلة فحسب، لقد قدمت رؤى جديدة لفريق كيوريوسيتي في وكالة ناسا، تقع الغيوم المبكرة على ارتفاعات أعلى من معظم غيوم المريخ - والتي تحوم عادةً على ارتفاع 37 ميلاً فوق سطح الكوكب وتتكون من جليد مائي، تقول ناسا إن الغيوم المرتفعة من المحتمل أن تكون مصنوعة من ثاني أكسيد الكربون المتجمد أو الجليد الجاف.

وقدم Curiosity كلاً من الصور بالأبيض والأسود والصور الملونة - تُظهر الصور بالأبيض والأسود التفاصيل المموجة للسحب بشكل أكثر وضوحًا،

وتصف ناسا الصور الملونة بالمزهلة والتي تم التقاطها من الكاميرا الصارية للمركبة الجوالة وتم تجميعها معًا.

وعند مشاهدتها بعد غروب الشمس مباشرة، تلتقط بلوراتها الجليدية الضوء الباهت، مما يجعلها تبدو وكأنها تتوهج في مواجهة السماء المظلمة، غيوم الشفق هذه، والمعروفة أيضًا باسم "الغيوم الليلية" (اللاتينية التي تعني "سطوع الليل")، تزداد سطوعًا لأنها تمتلئ بالبلورات، ثم تصبح داكنة بعد أن ينخفض ​​موقع الشمس في السماء عن ارتفاعها، ما قد يعد دليل واحد مفيد يستخدمه العلماء لتحديد مدى ارتفاعها.

التقط Curiosity أيضًا صورًا لسحب "أم اللؤلؤ" المتقزحة، مع ألوان الباستيل في جميع الأنحاء، قال مارك ليمون، عالم الغلاف الجوي بمعهد علوم الفضاء في بولدر بولاية كولورادو، في منشور ناسا إن هذه الألوان تأتي من جزيئات سحابية متطابقة في الحجم تقريبًا، وأوضح: "يحدث هذا عادةً بعد تشكل الغيوم مباشرة ونموها جميعًا بالمعدل نفسه".

قال ليمون إنه يتعجب من الألوان التي تظهر في هذه السحب، الأحمر والأخضر والبلوز والبنفسجي، "إنه لأمر رائع حقًا أن ترى شيئًا ساطعًا مع الكثير من الألوان على المريخ."