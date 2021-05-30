شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إجراءات من آبل لحل مشكلة التحكم فى AirPods Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل AirPods Pro من شركة آبل على حل أحد أصعب أجزاء تصميم سماعة الأذن باستخدام زر فريد يُشار إليه رسميًا باسم مستشعر القوة.

ويعتبر مستشعر القوة من الناحية الفنية جزء مسنن من سيقان AirPods Pro، مع بعض الأجهزة التي تقيس اللمس السعوي والضغط أيضًا وفقا لما نقلته aitnews.

ولكن الأزرار الزائفة تحل أحد أكثر الأشياء المزعجة في سماعات الأذن: وهو كيفية التحكم فيها، وتعد مسألة التحكم في سماعات الأذن اللاسلكية جديدة نسبيًا.

وغالبًا ما تضمنت السماعات داخل الأذن القديمة صفًا من الأزرار عبر أسلاكها، مما سمح بوضع عناصر التحكم في مستوى الصوت والتشغيل في مكان يسهل الوصول إليه والعثور عليه.

ولكن السماعات داخل الأذن اللاسلكية لا تترك مساحة كبيرة للأزرار أو الطرق للتحكم في التشغيل، مما يجبر الشركات المصنعة على ابتكار حلول بديلة.

وظهرت أدوات التحكم باللمس، التي تستخدمها سماعات الرأس، مثل: Galaxy Buds أو AirPods العادية، باعتبارها الإجابة الأكثر شيوعًا.

على سبيل المثال، يمكنك النقر بشكل فردي أو مزدوج أو ثلاثي عبر سماعات الأذن لتشغيل مساراتك وإيقافها مؤقتًا وتخطيها.

ولكن المشكلة تكمن في أن سماعات الأذن موجودة داخل الأذن.

وتعني عناصر التحكم في النقر أنك إما تقوم بدفع سماعات الأذن هذه إلى داخل أذنك بشكل مؤلم أحيانًا أو إزاحتها، وقد تخاطر بخسارتها أو تلفها عندما تسقط على الأرض.

آبل تتجنب هاتين المشكلتين مع مستشعر القوة:

وبدلاً من الضغط على أذنك، فإن آبل تجعل المستخدمين يضغطون على ساق AirPod.

ولا تؤدي هذه الطريقة إلى تحريك سماعة الأذن بالقدر نفسه، مما يقلل من مشكلة الانزعاج وخطر السقوط.

وتشبه عناصر التحكم الخاصة بسماعات AirPod إلى حد كبير الطرق الأخرى للتحكم في سماعة الرأس.

على سبيل المثال، ضغطة واحدة للتبديل بين التشغيل والإيقاف المؤقت، وضغطة مزدوجة لتخطي المسار للأمام، وضغطة ثلاثية للتخطي للخلف.

وهناك أيضًا ضغطة مطولة رابعة، التي تعمل على تبديل أوضاع إلغاء الضوضاء المختلفة.

ويرشدك التصميم إلى كيفية استخدامها أيضًا ومكان الضغط لتنشيط الزر، في حين أنه يصعب تنشيط الزر دون قصد، وذلك لأنه بحاجة إلى بعض القوة الطفيفة.

ولا يوجد ردود فعل لمسية جسدية من مستشعر القوة.

ولكن آبل تجعلك تشعر وكأنك تضغط على زر من خلال المؤثرات الصوتية للنقرات التي يتم نقلها عبر سماعات الأذن.

ويشاع أن آبل تختبر إصدارًا جديدًا من AirPods Pro من شأنه إزالة السابق ومستشعر القوة بالكامل.