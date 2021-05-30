شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب ارتفعت نسبة التسوق على تيك توك 553% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت نسبة التسوق عبر تطبيق TikTok بـ 553% في الأشهر الـ 12 الماضية، مع تحول المزيد من المستخدمين إلى هواتفهم المحمولة لإجراء عمليات الشراء وفقا لما نقلته CNBC.

وتستخدم منصة الفيديو القصيرة الشهيرة هاشتاغ "TikTokMadeMeBuyIt" لتعزيز عمليات الشراء لديها .

وتُعتبر هذه الزيادة أعلى بثلاث مرات تقريبًا من إنستغرام والتي بلغت نسبتها 189%، وفيسبوك التي وصلت لـ160% في نفس الفترة.

ولكن رغم هذه الزيادة لا يزال إنستجرام هو الأكثر شعبية للتسوق الرقمي بنسبة 64%، يليه فيسبوك بنسبة 45%، ثم TikTok بنسبة 24%.

كما شهد موقع Pinterest نموًا بنسبة 356% في المشتريات على مدار الـ 12 شهرا الماضية.

وشهدت التجارة الإلكترونية نموًا كبيرًا على مدار العام الماضي، حيث أمضى المستهلكون وقتًا أطول في استخدام التطبيقات الاجتماعية بسبب الإغلاق الذي شهدته أغلب دول العالم.