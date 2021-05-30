شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذيرات من احتكار SpaceX للفضاء بسبب إطلاق آلاف الأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحذر رئيس شركة إطلاق الفضاء الأوروبية أريان سبيس، من أن شركة SpaceX تقترب من الاحتكار الفعلي للفضاء بسبب آلاف الأقمار الصناعية، حيث طلبت SpaceX من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الإذن بإطلاق ما يصل إلى 42000 قمر صناعي في الفضاء.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن شركة SpaceX تبنى كوكبة "Starlink" التي ستوفر نطاقًا عريضًا موثوقًا به للمناطق التي لا يمكنها الوصول إلى النطاق العريض، حيث يتم إرسال كل من الأقمار الصناعية إلى الفضاء على متن صاروخ تملكه وتشغله SpaceX.

قالت الشركة: "تقع على عاتقنا حقًا مسؤولية ضمان أن المدار المنخفض (أقل من 1000 كيلومتر أو 625 ميلًا) فوق الأرض مستدام على المدى الطويل".

ويستند ادعاء الاحتكار على حقيقة أنه قد يصبح من الصعب على الآخرين الإطلاق على نطاق واسع دون التسبب في خطر التداخل اللاسلكي أو اصطدام جسمين.

وكانت طلبت شركة ماسك مؤخرًا من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الحصول على إذن لما مجموعه 2800 قمر صناعي للدوران على ارتفاع 340 ميلًا فوق الأرض، وهي نفس المنطقة التي تمت الموافقة على تشغيل أكثر من 1000 قمر صناعي فيها.

كما أنه بحلول نهاية هذا العقد، يمكن أن يدور ما يقرب من 50000 قمر صناعي في مدار حول الأرض، كما يتوقع الخبراء، والعديد منها في مدار أرضي منخفض.

وادعى منافسو SpaceX أن وجود الكثير من أقمارهم الصناعية في منطقة مدارية واحدة يزيد من فرصة الاصطدامات والتداخل اللاسلكي.

وكشفت التحذيرات، أن هذا العدد الكبير من الأقمار الصناعية في منطقة ما يمثل خطرًا، وبسرعة كبيرة، يمكن أن نجد أنفسنا في سيناريو كارثي يجعل هذا المدار غير عملي".