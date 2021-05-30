شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تخفي الإعجابات على منشوراتك الخاصة في إنستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر Instagram وFacebook ميزة إخفاء التعليقات والإعجابات حتى الحسابات منذ سنوات، وحاليًا الشبكات الاجتماعية جاهزة لتقديم الميزة للجميع، وأعلنت الشركة أن كل مستخدم لـ Instagram وFacebook سيتمكن من إخفاء حساباتهم المشابهة عن الجمهور. يتم طرح الميزة على Instagram أولاً، مع إطلاق وظائف مماثلة في Facebook في الأسابيع المقبلة وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

على Instagram، يمكنك اختيار إخفاء الإعجابات لمنشوراتك الفردية أو لجميع المنشورات - سواء منشوراتك أو منشورات الأشخاص الذين تتابعهم.

ولإخفاء الإعجابات على منشور فردي ، يمكنك ببساطة النقر على زر القائمة المكون من ثلاث نقاط بجوار الصورة وتحديد خيار "إخفاء الإعجاب" الجديد من القائمة.

إذا كنت تريد إخفاء الإعجابات بشكل استباقي قبل مشاركة معينة، فيمكنك العثور على الخيار الموجود أسفل زر "الإعدادات المتقدمة" الذي يظهر في الصفحة الأخيرة قبل نشر أي منشور.

وإذا كنت ترغب في تجنب رؤية إبداءات الإعجاب على أي منشورات في خلاصتك ، فيمكنك العثور على الخيار بالانتقال إلى قسم "المنشورات" الجديد من الإعدادات. قد ترى أيضًا مطالبة عند فتح Instagram قريبًا ، إذا كنت ترغب في تنشيط الميزة على الفور.

يقول Instagram إنه خلال فترة الاختبار الخاصة به ، اكتشف أن إخفاء الإعجابات "كان مفيدًا للبعض ومزعجًا للآخرين.