شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى .. كيفية مسح كوكيز Safari على جهاز ماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك مسح ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" على جهاز ماك الخاص بك في Safari إذا كنت تريد التخلص منها، فهذه الملفات المعروفة باسم ملفات تعريف ارتباط الويب أو ملفات تعريف الارتباط للمتصفح، تتذكر تكوينات موقع الويب وتفاصيل تسجيل الدخول ومحفوظات البحث والمنتجات المضافة إلى سلة التسوق الخاصة بك وبيانات التصفح الأخرى، وكل ذلك لغرض عملي هو تخزين تفضيلاتك حتى تتمكن من الحصول على تجربة تصفح مخصصة.

ولكن يمكن أيضًا استخدام ملفات تعريف الارتباط لتتبع وتحديد هويتك، فإنها السبب في أن بعض الإعلانات عبر الإنترنت تبدو خاصة بك بشكل مخيف، استنادًا إلى سجل الويب السابق، وتُعرف ملفات تعريف الارتباط هذه باسم ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث، لذلك إن كنت لا تريدها على جهاز ماك، فهناك بعض الخطوات البسيطة التي نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

1. افتح Safari وفي شريط القائمة المنسدلة، اضغط فوق تفضيلات.

2. في قائمة التفضيلات، اضغط فوق علامة التبويب الخصوصية.

3. لمنع متتبعات الطرف الثالث من استخدام ملفات تعريف الارتباط لتتبعك، اضغط فوق مربع منع التعقب عبر المواقع.

4. لمسح ملفات تعريف الارتباط، اضغط فوق إدارة بيانات الموقع، وفي النافذة المنبثقة، اضغط فوق إزالة الكل، وبدلاً من ذلك، يمكنك اختيار مواقع محددة والضغط فوق إزالة.

5. لحظر جميع ملفات تعريف الارتباط ومسحها، اضغط فوق المربع Block all cookies، وفي النافذة المنبثقة التي تظهر، أكد اختيارك بالنقر فوق حظر الكل.

كما أنه للحصول على طريقة سريعة لمسح ملفات تعريف الارتباط في Safari، اضغط فوق "السجل" من شريط القائمة، ومن هناك، حدد مسح السجل، حيث يمكنك تحديد الإطار الزمني الذي تريد مسح ملفات تعريف الارتباط من Safari.