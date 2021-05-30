شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان ستضع روبوتًا بحجم لعبة البيسبول على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط اليابان لوضع روبوت على سطح القمر العام المقبل، حيث تعمل وكالة الفضاء اليابانية مع شركة الروبوتات اليابانية ispace لاستخدام مركبة الهبوط HAKUTO-R لوضع روبوت على سطح القمر العام المقبل، والذى سيكون بقطر ثلاث بوصات، أي حجم كرة البيسبول تقريبًا.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه أثناء وجود الروبوت ذو العجلتين على سطح القمر، سيلتقط صورًا لثرى القمر وسطحه، ثم يرسلها مرة أخرى إلى مركز التحكم في المهمة لتحليلها.

وقالت الوكالة اليابانية فى بيانها: "يتمتع الروبوت بخاصية التحول إلى شكل معين بعد وصوله إلى سطح القمر، مما يساهم في تقليل الحجم أثناء النقل إلى القمر، لذلك، من المتوقع أن يلعب أدوارًا نشطة في بعثات استكشاف القمر المستقبلية أيضًا".

قال تاكيشي هاكامادا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ispace: "يشرفنا أن وكالة الفضاء اليابانية JAXA قد عهدت بخدمة نقل الحمولات القمرية من ispace لتسليم روبوتها إلى القمر ووضع إطار لاستكشاف سطح القمر في المستقبل.. يسعدنا أيضًا أن نصنع التاريخ كأول مزود خدمة تجارية لمهمة حكومية على سطح القمر في اليابان".

هبطت ثلاث دول فقط على سطح القمر حتى الآن: الولايات المتحدة وروسيا والصين، ووفقًا لـ JAXA، يتم بناء الروبوت بالتعاون مع جامعة Doshisha وشركة الترفيه اليابانية Tomy.

كما أنها بعد الشراكات مع الشركات اليابانية ، قالت وكالة الفضاء إنها تعتزم دراسة استكشاف الفضاء الدولي من خلال الاستفادة من عمليات الهبوط على القمر والتكنولوجيا من الشركات التجارية.