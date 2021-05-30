شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يتعامل Twitch في مخالفات حقوق الطبع والنشر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Twitch، إن تلقى "دفعة" من إشعارات الإزالة الجديدة من ناشري الموسيقى بشأن الأغاني المحمية بحقوق الطبع والنشر في التدفقات المسجلة (المعروفة باسم VODs). قد يكون الإشعار مقلقًا بالنسبة لبعض منشئي البث المباشر الذين تأثروا بموجات الإزالة التي حدثت العام الماضي، لأنه إذا تلقى المستخدم ثلاث مخالفات لحقوق الطبع والنشر على قناته، فسيتم حظره نهائيًا من النظام الأساسي، وفقًا لسياسات Twitch حسبما نقل موقع the verege.

مع هذا التحذير المسبق يبدو أن Twitch يحاول استباق موجة مفاجئة من عمليات الإزالة وإعطاء اللافتات بعض الوقت لإزالة VODs المسيئة. وقال Twitch في رسالة بريد إلكتروني : "تلقينا مؤخرًا مجموعة من إشعارات الإزالة وفقًا لقانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية مع حوالي 1000 مطالبة فردية من ناشري الموسيقى". "جميع المطالبات تتعلق بأجهزة الفيديو حسب الطلب ، وتستهدف الغالبية العظمى أجهزة البث التي تستمع إلى موسيقى الخلفية أثناء لعب ألعاب الفيديو أو البث عبر IRL." يعتقد Twitch أن الإخطارات كانت تلقائية.

والكثير من هذه الموسيقى محمية بحقوق الطبع والنشر ، مما يؤدي إلى مواقف مثل عمليات الإزالة الجماعية هذه عندما ترغب صناعة الموسيقى في الحصول على أموال.

وأشار Twitch إلى أن الطريقة الوحيدة لتجنب مخالفات DMCA (أو قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية) هي عدم دفق المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر في المقام الأول ، وقال إنه إذا كان لدى المشغل محتوى غير مصرح به في VODs أو المقاطع الخاصة به ، "نحن نوصي بشدة بحذف أي شيء يحتوي على هذه المادة نهائيًا ".

قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية (DMCA) أصبح أولًا من أهم إصدارات TWITCH في العام الماضي.

أصبحت عمليات الإزالة وفقًا لقانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية مشكلة رئيسية لمنشئي البث العام الماضي.

وفي مايو تعرض العديد من منشئي البث المباشر للذهول بسبب طلبات الإزالة المفاجئة ، وفي أكتوبر ، بعد موجة أخرى من إشعارات حقوق النشر ، اتخذ Twitch خطوة بحذف المحتوى المسيء.

في ذلك الوقت قدم Twitch أدوات محدودة لمنشئي البث المباشر لإدارة المحتوى ردًا على عمليات الإزالة مما أدى إلى تفاقم المشكلة.

اعتذرت الشركة عن الطريقة التي تعاملت بها مع المواقف في نوفمبر، قائلة إنها تلقت عددًا أكبر بكثير من إشعارات قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية المتعلقة بالموسيقى بدءًا من مايو الماضي أكثر من أي وقت مضى. وعدت الشركة أيضًا بإصدار أدوات أفضل لمساعدة المشغلين على إدارة المحتوى القديم، واتبعت هذا الوعد في مارس. وبالنسبة لمن يرغبون في تشغيل الموسيقى المحظورة الحقوق في خلفية البث، يقدم Twitch منتجًا يسمى Soundtrack ، والذي تم إصداره في جميع أنحاء العالم في مرحلة تجريبية في أكتوبر.