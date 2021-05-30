شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 حيل لا تعرفها عن تطبيق Signal.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل أرسلت رسالة عن طريق الخطأ إلى جهة اتصال خاطئة على تطبيق Signal؟ تم تمكين ميزة Message recall، ومع ذلك، يمكنك فقط حذف الرسائل المرسلة فى الساعات الثلاث الماضية، وفى وقت حذف رسالة مرسلة مؤخرًا، يمكنك حذف الرسالة لكل شخص فى الدردشة، وعلاوة على ذلك، لا يمكن الوصول إلى هذه الميزة إلا من قبل المستخدمين الذين لديهم أحدث إصدارات تطبيق Signal.

لحذف رسالة للجميع فى الدردشة، يمكنك اتباع الخطوات المذكورة أدناه:

- قم بتشغيل تطبيق Signal على هاتفك الذكي

- افتح الدردشة وابحث عن الرسالة التى ترغب فى حذفها للجميع

- الآن، انقر مع الاستمرار فوق الرسالة التى أرسلتها خلال الـ 3 ساعات الماضية

- سيظهر شريط أدوات

- أخيرًا، اضغط على أيقونة "حذف"

ماذا يحدث عندما تحذف حساب Signal؟

يعد حذف حساب Signal الخاص بك أمرًا سهلاً للغاية. عندما تحذف حساب Signal الخاص بك، سيتم حذف جميع البيانات المرتبطة مثل الوسائط والمحادثات وجهات الاتصال.

كيف أحذف تطبيق Signal على نظام Android؟

- افتح تطبيق Signal على هاتفك

- انقر فوق ملف التعريف الخاص بك> خيارات متقدمة> حذف الحساب

- أدخل رقم Signal الخاص بك

- اضغط على خيار "حذف الحساب" وقم بالتأكيد

كيف يمكنك معرفة ما إذا كان شخص ما يستخدم تطبيق Signal؟

- على هواتف Android الخاصة بك، انظر إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، سيكون هناك حرف أزرق فى العمود الخارجى يشير إلى أنه جهة اتصال Signal.

كيف تحذف رقمًا من تطبيق Signal؟

- حدد جهة الاتصال وانتقل إلى إعدادات الدردشة. الآن حدد "حذف" وحدد حذف. سيؤدى هذا إلى إزالة جهة الاتصال من الظهور فى الجزء الأيمن.