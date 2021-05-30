شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تجنب مشاركة الموقع الدقيق مع التطبيقات والخدمات على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع iOS 14، أضافت أبل مجموعة من الميزات الجديدة المتعلقة بالأمان والخصوصية إلى أيفون، ومن بين العديد من الميزات الأخرى، هناك ميزة واحدة لم يتم ملاحظتها حقًا وهي القدرة على المشاركة وإيقاف تشغيل الموقع الدقيق للتطبيقات والخدمات.

حيث يمنح تبديل الموقع الدقيق الجديد للمستخدمين مزيدًا من التحكم في تفاصيل الموقع التي يريدون مشاركتها مع تطبيق معين.

وعلى سبيل المثال، يحتاج تطبيق الطقس فقط إلى تفاصيل المنطقة لعرض معلومات الطقس، لكن تطبيق التنقل مثل خرائط Apple أو خرائط Google يحتاج إلى وصول كامل إلى بيانات الموقع، ومع ذلك ، يمنح iOS 14 المستخدمين خيار إيقاف تشغيل الموقع الدقيق لتطبيقات معينة، إليك الطريقة:

1. افتح الإعدادات على جهاز أيفون الخاص بك

2. توجه إلى الخصوصية واضغط على خدمات الموقع

3. ابحث عن التطبيقات التي تريد إيقاف تشغيل الموقع الدقيق والنقر عليها

4. الآن، قم بإيقاف تشغيل مفتاح الموقع الدقيق

لاحظ أن جميع التطبيقات التي تم ترحيلها من الإصدار السابق من iOS إلى iOS 14 ، ستتمتع بحق الوصول الكامل إلى خدمة الموقع افتراضيًا، وستحتاج إلى إيقاف تشغيل المواقع الدقيقة لكل واحد منهم يدويًا.