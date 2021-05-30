الاستشعار عن بعد : مصر ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة يوم الاثنين

الشارقة - اميمة ياسر - قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالأرصاد، إنه كان من المتوقع أن تكون هناك موجة حارة ستشهدها البلاد ولكن حدث بها تراجع بشكل كبير.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، أن البلاد ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة يوم الاثنين فقط، حيث ستصل درجة الحرارة على القاهرة 40 درجة وجنوب البلاد سيسجل 45 درجة مئوية والسواحل الشمالية ستتراوح ما بين 33 و34 درجة.

وأوضحت إيمان شاكر، أن يوم الثلاثاء ستنخفض درجات الحرارة ويوم الأربعاء سيحدث استقرار في درجات الحرارة وستعود إلي درجاتها الطبيعية، وكنا نتوقع أن تشهد البلاد موجة حارة لعدة أيام ولكنها تراجعت.

وتابعت إيمان شاكر أن ارتفاع الحرارة السبب فيها هو قدوم منخفض حراري قادم من ليبيا ويأثر علينا برياح جنوبية غربية تساعد في ارتفاع درجات الحرارة مثيرة للرياح والأتربة.