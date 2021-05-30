شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تؤجل اشتراكات البودكاست حتى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple في رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى المبدعين عبر 9to5Mac، أن شركة أبل تؤجل إطلاق اشتراكات البودكاست القادمة حتى يونيو، وتم تعيين الخدمة مسبقًا لإطلاقها هذا الشهر وفقًا لما نقله موقع the Verge.

ستسمح اشتراكات Podcasts من Apple للأشخاص بالاشتراك في حلقات البودكاست المشاركة للحصول على امتيازات إضافية مثل الاستماع بدون إعلانات أو الوصول المبكر إلى الحلقات. وفي أبريل قالت Apple إن الاشتراكات ستطلق في 170 دولة، وأن الشركاء الأوليين هم Pushkin Industries وNPR.

يأتي الإطلاق المتغير في الوقت الذي واجه فيه بعض المبدعين الذين يستخدمون Apple Podcasts مؤخرًا بعض المشكلات ، مثل عدم تمكنهم من تسجيل الدخول إلى بوابة Podcast Connect من Apple أو رؤية تأخير في توفر حلقات جديدة.

وقالت شركة آبل إنها أصلحت "الاضطرابات" التي تسببت في حدوث مشكلات.

ومن المثير رؤية مئات الاشتراكات والقنوات الجديدة المرسلة من منشئي المحتوى من جميع أنحاء العالم يوميًا.