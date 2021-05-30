تكنولوجيا: تقرير يؤكد على أن ابل لن تطلق سماعة AirPods هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير نشر في بلومبرغ مؤخراً على أن ابل لن تطلق إصدار جديد من سماعات AirPods هذا العام، على أن تنطلق السماعة اللاسلكية في 2022.

كشفت التسريبات المصورة التي نشرت خلال الفترة الماضية عن تصميم سماعة AirPods 3، حيث تقدم ابل السماعة بعصا مميزة بتصميم أقصر، كما تأتي حافظة الشحن بتصميم جديد.

أيضاً كشفت التسريبات عن دعم سماعة AirPods 3 المرتقبة بميزة الصوت المكاني، كما تشير تسريبات أخرى إلى أن سماعة AirPods Pro 2 اللاسلكية تأتي بتصميم تختفي فيه السيقان، على أن تقدم ابل هذا التصميم للمرة الأولى في سماعة Beats التي تنطلق الشهر المقبل.

من جانب أخر تأتي سماعة AirPods Pro 2 بتحسينات ميزة إستشعار الحركة، التي تدعم تتبع المستخدم أنثاء ممارسة النمارين الرياضية، أيضاً تشير التسريبات إلى أن ابل تخطط لإطلاق إصدار جديد من سماعة AirPods Max، التي تأتي بمزيد من الإختيارات في الألوان.

يذكر أن التسريبات تشير إلى أن ابل تعمل على تطوير HomePod جديد يضم شاشة، وكاميرة وأيضاً كاميرة FaceTime، كما يأتي ببعض من مميزات Apple TV.

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