شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Venmo ضوابط خصوصية جديدة بسبب جو بايدن.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير عن أن Venmo أضاف ضوابط خصوصية جديدة لقوائم الأصدقاء بعد حادثة مذهلة حيث تمكنت BuzzFeed News من تعقب حساب Venmo للرئيس جو بايدن بسبب تسريب بروتوكولات الخصوصية في التطبيق وفقًا لما نقله موقع the verege.

واكتشفت باحثة التطبيقات Jane Manchun Wong في وقت سابق عن أن Venmo كانت تعمل على عناصر التحكم الجديدة.

وقال متحدث باسم Venmo: "نحن نعمل باستمرار على تطوير وتعزيز المنصة لجميع عملائنا. وكجزء من هذه الجهود المستمرة، نعمل على تعزيز عناصر التحكم داخل التطبيق لتزويد العملاء بخيار تحديد إعداد عام أو أصدقاء فقط أو خاص لقائمة أصدقائهم.

للعثور على عناصر التحكم الجديدة، انقر فوق الرمز المتواجد على الخلاصة الرئيسية، ثم انقر فوق "الإعدادات"، و"الخصوصية"، ثم "قائمة الأصدقاء"، وإذا لم يتم طرحها غلي المستخدم الانتظار.

في القائمة الجديدة يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد أن تكون قائمة أصدقائك عامة أو مرئية للأصدقاء أو خاصة. يمكنك أيضًا التبديل ما إذا كنت تريد الظهور في قائمة أصدقاء المستخدمين الآخرين أم لا.

تعمل أدوات التبديل الجديدة على إصلاح ثغرة خصوصية كبيرة في Venmo كانت معروفة منذ سنوات: لم تكن هناك سابقًا طريقة للحفاظ على خصوصية قائمة جهات اتصال Venmo، ما يعنى أنه يمكنك رؤية قائمة جهات الاتصال الخاصة بأي مستخدم آخر على النظام الأساسي. كان الثقب سيئًا بدرجة كافية لدرجة أنه بعد ذكر موجز لبايدن باستخدام Venmo في ملف شخصي حديث في نيويورك تايمز ، تمكنت BuzzFeed News من تعقب حساب الرئيس في أقل من 10 دقائق، وجد المنشور أيضًا حسابات للكثيرين في دائرته الداخلية.