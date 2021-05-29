شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Venmo ضوابط خصوصية جديدة بسبب جو بايدن.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
واكتشفت باحثة التطبيقات Jane Manchun Wong في وقت سابق عن أن Venmo كانت تعمل على عناصر التحكم الجديدة.
وقال متحدث باسم Venmo: "نحن نعمل باستمرار على تطوير وتعزيز المنصة لجميع عملائنا. وكجزء من هذه الجهود المستمرة، نعمل على تعزيز عناصر التحكم داخل التطبيق لتزويد العملاء بخيار تحديد إعداد عام أو أصدقاء فقط أو خاص لقائمة أصدقائهم.
للعثور على عناصر التحكم الجديدة، انقر فوق الرمز المتواجد على الخلاصة الرئيسية، ثم انقر فوق "الإعدادات"، و"الخصوصية"، ثم "قائمة الأصدقاء"، وإذا لم يتم طرحها غلي المستخدم الانتظار.
في القائمة الجديدة يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد أن تكون قائمة أصدقائك عامة أو مرئية للأصدقاء أو خاصة. يمكنك أيضًا التبديل ما إذا كنت تريد الظهور في قائمة أصدقاء المستخدمين الآخرين أم لا.