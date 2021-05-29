تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول مواصفات وأسعار سلسلة GALAXY TAB S8 المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات التي توضح تفاصيل أكثر حول الإصدارات المرتقبة من سلسلة أجهزة GALAXY TAB S8 اللوحية، واليوم توضح أحدث التقارير مزيد من التفاصيل حول مواصفات وأسعار الأجهزة.

تقدم سامسونج قريباً ثلاثة إصدارات من سلسلة GALAXY TAB S8، والتي تعرف الآن برموز Basquait، حيث يأتي الإصدار الذي يعرف ب”Basquait 1″ وهو Galaxy Tab S8 بحجم شاشة 11 إنش، ومعدل تحديث 120 Hz، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

أيضاً من المقرر أن ينطلق جهاز Galaxy Tab S8 بقدرة بطارية 8000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45w.

ويأتي الإصدار الثاني الذي يعرف برمز “Basquait 2” أو Galaxy Tab S8 Plus بشاشة OLED بحجم 12.4 إنش، والتي تدعم معدل تحديث 120 Hz، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يضم بطارية بقدرة 10090 mAh، ويدعم أيضاً تقنية الشحن السريع بقدرة 45w.

كما تقدم سامسونج الإصدار الأعلى أو الذي يعرف برمز “Basquait 3″وينطلق للأسواق بعنوان Galaxy Tab S8 Ultra، كما يتميز بشاشة OLED بحجم 14.6 إنش، ومعدل تحديث 120 Hz، ويتوفر بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وقدرة بطارية 12000 mAh، ويدعم الشحن بقدرة 45w.

أيضاً من المقرر أن تنطلق الإصدارات الثلاثة بكاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 5 ميجا بيكسل.

يذكر أن سعر الإصدار الرئيسي Galaxy Tab S8 يبدأ من 740 دولار، ويأتي الإصدار الأعلى Galaxy Tab S8 Plus بسعر يبدأ من 1120 دولار، بينما يبدأ سعر Galaxy Tab S8 Ultra من 1320 دولار.

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