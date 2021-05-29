شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تفحص السائقين باستخدام كاميرات للتأكد من انتباههم خلال استخدام الطيار الآلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستخدم شركة تسلا التابعة لعملاق التكنولوجيا، إيلون ماسك، كاميرات تتبع العين فوق مرآة الرؤية الخلفية لسياراتها الكهربائية للتأكد من أن السائقين ينتبهون أثناء استخدام الطيار الآلى Autopilot، وهو نظام مساعدة القيادة الخاص بها، وكانت الكاميرات في موديلات تسلا منذ سنوات، ولكن تم استخدامها أخيرًا مع نظام برمجيات "مراقبة السائق".

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن النظام نشط الآن في سيارات الشركة الجديدة من موديل Y و3، على الرغم من أن ماسك كان سابقًا ضد فكرة تثبيته.

ولاحظ موقع The Verge مالكًا جديدًا للنموذج Y ينشر لقطات شاشة على تويتر لملاحظات إصدار البرنامج التي تصف ميزة الأمان الجديدة.

لا تحتوي سيارات موديل S و X المصنوعة قبل عام 2021 على كاميرا في المقصورة، وبالتالي لن يتم تمكين النظام.

تقول الملاحظات: "يمكن الآن لكاميرا المقصورة الموجودة فوق مرآة الرؤية الخلفية الخاصة بك اكتشاف وتنبيه عدم انتباه السائق أثناء تشغيل الطيار الآلي".

وأضافت، "لا تترك بيانات الكاميرا السيارة نفسها، مما يعني أن النظام لا يمكنه حفظ المعلومات أو نقلها ما لم يتم تمكين مشاركة البيانات."

يكمل نظام مراقبة السائق الجديد بتتبع العين ميزة أمان أخرى موجودة بالفعل، وهى أجهزة استشعار في عجلة القيادة تكتشف متى قام السائق برفع كلتا يديه.

يقول تسلا إن الطيار الآلي مصمم للاستخدام مع سائق يقظ تمامًا، والذي يضع أيديه على عجلة القيادة ومستعد لتولي المهمة في أي لحظة.