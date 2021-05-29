شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تصدر صورة جديدة لوسط درب التبانة العنيف على بعد 26000 سنة ضوئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وكالة ناسا صورة جديدة لوسط مجرة درب التبانة العنيف على بعد 26000 سنة ضوئية من الأرض، فإن هذه الصورة مركبة من 370 ملاحظة منذ إطلاق مرصد شاندرا للأشعة السينية في يوليو 1999، ويصور مليارات النجوم والثقوب السوداء التي لا حصر لها في مركز أو قلب مجرة ​​درب التبانة، وتم أيضًا استخدام بيانات الراديو من تلسكوب راديو MeerKAT في جنوب إفريقيا لإنشاء الصورة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال عالم الفلك بجامعة ماساتشوستس أمهيرست دانيال وانج إنه أمضى عامًا في العمل على الصورة أثناء جائحة COVID-19.



صورة ناسا لمركز المجرة

وقال وانج، "ما نراه في الصورة هو نظام عنيف أو نشط في وسط مجرتنا، وهناك الكثير من بقايا النجوم المتفجرة والثقوب السوداء والنجوم النيوترونية هناك، وتمثل كل نقطة أو ميزة للأشعة السينية مصدرًا نشطًا، معظمها في المركز.

وأضاف وانج، الذي نُشرت نتائجه مؤخرًا في الإخطارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية ، أن المجرة تشبه في حد ذاتها نظامًا بيئيًا.

وأوضح وانج، "نعلم أن مراكز المجرات هي مكان الحركة وتلعب دورًا هائلاً في تطورها، ومع ذلك، نظرًا لبعدها الكبير عن الأرض (26000 سنة ضوئية)، من الصعب حقًا فهم ما يحدث، حتى مع وجود أدوات قوية مثل مرصد Chandra X-ray.

وتساءل وانج، "ما هو إجمالي تدفق الطاقة في مركز المجرة؟ كيف يتم إنتاجها ونقلها؟ وكيف تنظم النظام البيئي للمجرة؟"