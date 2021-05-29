شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تطلق تويتر خدمة ردود أفعال على غرار فيس بوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه تويتر لإضافة بعض الرموز التعبيرية الجديدة لزيادة زر الإعجاب الذي كان على شكل نجمة سابقًا، والذي يتخذ شكل قلب حاليًا، وفقًا لباحثة التطبيق Jane Manchun Wong.

والأصول التي وجدها وونج -التي كانت تنبؤات موثوقة للميزات المستقبلية في الماضي - تُظهر ردود أفعال الرموز التعبيرية "مبتهجة" و"هممم" و"حزين" و"هاها"، على الرغم من أن بعضها لا يحتوي حاليًا إلا على رمز تعبيري مؤقت وفقا لما نقله موقع the verege.

كان لـ Facebook مجموعة مماثلة من ردود الفعل منذ عام 2016. لكن تسريب Wong يُظهر أن Twitter يمكن أن يتخذ مسارًا مختلفًا قليلاً عندما يتعلق الأمر بالحالات المزاجية التي يريد المستخدمين التعبير عنها: في حين أنه يحتوي على تعبيرات ضاحكة وحزينة مشتركة مع Facebook ، قد يكون Twitter قد تتضمن أيضًا خيارًا يجعلك تفكر وتشجعك. لا يبدو أن Twitter لديه تعبير "الغضب" مثل Facebook ، ولكن قد يكون ذلك بسبب أن الغضب على Twitter يتم التعامل معه بالفعل من خلال وظائف الرد والاقتباس.

لقد رأينا نظرة أخرى على هذه الميزة عندما سأل Twitter والمستخدمين عن إضافة ردود فعل الرموز التعبيرية في استطلاع قبل بضعة أشهر. ردًا على طلب للتعليق ، أخبرنا Twitter نفس الشيء الذي فعله في المرة السابقة: إنه "يستكشف دائمًا طرقًا إضافية للناس للتعبير عن أنفسهم في المحادثات". حسبما نقل the verege.

يبدو أن Twitter مشغول بالميزات الجديدة لاسيما خدمة اشتراك متميزة ، كما تم طرح صور أكبر وميزة Spaces القائمة على الصوت ، واختبارات لميزة أجرة الإكراميات. حتى أن الشركة بدأت في نسخ برنامج التحقق احتياطيًا (قبل إيقافه مؤقتًا مرة أخرى بعد أسبوع واحد فقط). ربما يكون الشيء الوحيد الذي لا يعمل عليه تويتر هو مدينة ملاهي للتعامل مع قانون فلوريدا غير الأساسي ، ولكن بالنظر إلى عمليات الاستحواذ المتباينة التي كان يقوم بها مؤخرًا ، فمن السابق لأوانه تجاهل هذا الاحتمال.