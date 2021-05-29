شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هابل يلتقط صورة مذهلة لمجموعة متلألئة من المجرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تلسكوب هابل التابع لوكالة ناسا صورة لمجموعة متلألئة من المجرات التي تسلط الضوء على الحجم الهائل للكون، ومن المعروف أن تلسكوب هابل ليس غريبًا على توفير مناظر مثيرة للكون، وتظهر صورة صادرة عن وكالة الفضاء الأمريكية مئات المجرات في عنقود يعرف باسم ACO S 295.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، في حين أن الصورة تبدو وكأن الجوار المجري محطم، إلا أنه في الواقع يتجاوز نطاق ملايين السنين الضوئية.

وتبدو العديد من المجرات أقرب في الصورة ما هي عليه في الواقع، وذلك بسبب عملية تعرف باسم عدسة الجاذبية.

وإذا كان جسم ما في الفضاء هائلا بدرجة كافية، مثل المجرة، فإن مجال جاذبيته سيكون شديدا لدرجة أن كتلته يمكن أن تشوه نسيج الفضاء، الزمكان، وتتسبب في انحناء الضوء.

وهو يعمل بطريقة مشابهة للعدسة المكبرة، على سبيل المثال، التي تعمل على ثني الضوء من خلال العدسة، ما يجعل الكائن يبدو أقرب.

وقالت وكالة ناسا في تعليق على الصورة: "هذه الصورة المليئة التي تم التقاطها باستخدام تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا / وكالة الفضاء الأوروبية تعرض مجموعة المجرات ACO S 295، بالإضافة إلى حشد من المجرات الخلفية والنجوم الأمامية".

وأضافت: "المجرات من جميع الأشكال والأحجام تملأ هذه الصورة، بدءا من المجرات اللولبية الفخمة إلى الأشكال البيضاوية الضبابية. وتفتخر هذه المجموعة المجرية بمجموعة من الاتجاهات والأحجام، مع ظهور المجرات الحلزونية مثل تلك الموجودة في مركز هذه الصورة تقريبا في الواجهة، وبعض المجرات الحلزونية في الحواف مرئية فقط كشظايا رقيقة من الضوء. ويهيمن عنقود المجرات على مركز هذه الصورة، بصريا وجسديا".

وتابعت ناسا: "الكتلة الهائلة للعنقود أدت إلى انعكاس الجاذبية على الضوء القادم من مجرات الخلفية، ما أدى إلى تشويه وتلطيخ أشكالها. وبالإضافة إلى تزويد علماء الفلك بعدسة مكبرة طبيعية يمكنهم من خلالها دراسة المجرات البعيدة، فإن عدسة الجاذبية حددت بمهارة مركز هذه الصورة، ما أدى إلى إنتاج مشهد مذهل بصريا".