تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن قائمة بهواتف هواوي المقرر تحديثها بنظام HarmonyOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن قائمة توضح هواتف وأجهزة هواوي المقرر أن تحصل على تحديث HarmonyOS في البداية.

تعقد شركة هواوي مؤتمرها القادم في 2 من يونيو لإطلاق نظام HarmonyOS لهواتف وأجهزة الشركة بشكل رسمي، حيث تخطط هواوي لدفع التحديث لعدد 300 مليون من هواتف وأجهزة الشركة بحلول نهاية هذا العام.

وتتضمن الأجهزة المقرر أن تحصل على نظام HarmonyOS الأجهزة القادمة من الشركة ومنها جهاز MatePad Pro 2 اللوحي، وساعة Huawei Watch 3 وهما أول أجهزة من هواوي تنطلق بنظام HarmonyOS مثبت مسبقاً.

أيضاً من المقرر أن تتجه العملاق الصيني للتركيز على تحديث إصدارات الشركة الحالية التي تعمل بنظام الأندوريد، حيث تشير التوقعات إلى أن هواوي ستبدأ في عملية تحديث الأجهزة والهواتف بعد إنطلاق حدث 2 من يونيو مباشرة.

ولقد كشفت أحدث التسريبات عن قائمة بالهواتف والأجهزة المقرر تحديثها في البداية والتي تتضمن هواتف Mate 40، وMate 40 Pro، وMate 40 Pro Plus، و Mate 40 RS، و Mate X2، و nova 8، nova 8 pro و MatePad Pro.

كما أكد مصدر التسريبات على أن هواوي قد بدأت بالفعل في تحديث العديد من الأجهزة في منافذ البيع بنظام HarmonyOS، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في حدث الشركة الذي ينطلق في بداية الشهر المقبل.

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