تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض مواصفات سماعة Sony WF-1000XM4 اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرض مقطع فيديو ترويجي نشر اليوم تفاصيل مواصفات سماعة سوني اللاسلكية المرتقبة Sony WF-1000XM4.

شغلت سماعة Sony WF-1000XM4 المرتقبة مجموعة من التسريبات مؤخراً، وفي أحدث التسريبات كُشِف عن مقطع فيديو يقدم نظرة أوضح لتصميم ومواصفات هذا الإصدار.

تأتي سماعة WF-1000XM4 اللاسلكية قريباً بمعالج V1 مخصص مع محرك، وميزة إلغاء الضوضاء النشطة التي ستأتي بآداء أكثر كفاءة في هذا الإصدار بفضل الوحدات المزدوجة لخفض الضوضاء الخارجية والداخلية في السماعة.

كما يستعرض مقطع الفيديو ميزة المحادثات الصوتية في السماعة، وميزة إلغاء الضوضاء التكيفية التلقائية، مع الأنماط المخصصة وفقاً لموقع المستخدم.

أيضاً من بين مميزات سماعة Sony WF-1000XM4 معايير صوتية High-res عند الإتصال بالبلوتوث، وصوتيات Hi-Res، وصوتيات 360 واقعية مع تقنية DSEE EXTREME لتحسين الصوتيات.

كما تأتي السماعة بميزة إتصال اثنان من الأجهزة في نفس الوقت، مع Precise Voice Pickup التي تدعم المستخدم بمكالمات صوتية دقيقة وواضحة.

ومن المقرر أن تدعم السماعة معايير IPX4 في مقاومة الماء والغبار، كما تدعم مساعد Alexa ومساعد جوجل الرقمي.

كما تدعم سماعة Sony WF-1000XM4 عمر شحن يصل إلى 8 ساعات، أو 24 ساعة مع الحافظة، أيضاً تدعم الحافظة الشحن عبر منفذ USB C أو شحن Qi لاسلكي، إلا أن التسريبات لم توضح مستوى تسعير هذا الإصدار.

المصدر

اعلان





