شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه زر "مستشعر القوة" بسماعات أبل AirPods Pro؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن شركة أبل تعمل على إضافة زر جديد إلى سماعات AirPods Pro يعرف بـ"مستشعر القوة"، حيث يعتبر بمثابة جزء مسنن من سيقان AirPods Pro، مع بعض الأجهزة التي تقيس اللمس والضغط أيضًا.

التحكم في السماعات اللاسلكية: تعد مسألة التحكم في سماعات الأذن اللاسلكية جديدة نسبيًا، وغالبًا ما تضمنت السماعات داخل الأذن القديمة صفًا من الأزرار عبر أسلاكها، مما سمح بوضع عناصر التحكم في مستوى الصوت والتشغيل في مكان يسهل الوصول إليه والعثور عليه، ولكن السماعات داخل الأذن اللاسلكية لا تترك مساحة كبيرة للأزرار أو الطرق للتحكم في التشغيل، مما يجبر الشركات المصنعة على ابتكار حلول بديلة.

وقد ظهرت أدوات التحكم باللمس، التي تستخدمها سماعات الرأس، مثل: Galaxy Buds أو AirPods العادية، باعتبارها الإجابة الأكثر شيوعًا، ولكن المشكلة تكمن في أن سماعات الأذن موجودة داخل الأذن، وتعني عناصر التحكم في النقر أنك إما تقوم بدفع سماعات الأذن هذه إلى داخل أذنك بشكل مؤلم أحيانًا أو إزاحتها، وقد تخاطر بخسارتها أو تلفها عندما تسقط على الأرض.

فائدة مستشعر القوة بدلاً من الضغط على أذنك، فإن آبل تجعل المستخدمين يضغطون على ساق AirPod، ولا تؤدي هذه الطريقة إلى تحريك سماعة الأذن بالقدر نفسه، مما يقلل من مشكلة الانزعاج وخطر السقوط، فيما تشبه عناصر التحكم الخاصة بسماعات AirPod إلى حد كبير الطرق الأخرى للتحكم في سماعة الرأس.

ويرشدك التصميم إلى كيفية استخدامها أيضًا ومكان الضغط لتنشيط الزر، في حين أنه يصعب تنشيط الزر دون قصد، وذلك لأنه بحاجة إلى بعض القوة الطفيفة، ولا يوجد ردود فعل لمسية جسدية من مستشعر القوة.