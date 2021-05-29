تكنولوجيا: رصد معالج Snapdragon 888 Plus في قاعدة بيانات Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة كوالكوم في الإستعداد لإطلاق تحديث معالج Snapdragon 888 الحالي، والذي ينطلق قريباً بعنوان Snapdragon 888 Plus.

رصد معالج Snapdragon 888 Plus في قاعدة بيانات Geekbench مؤخراً، حيث أختبر آداء المعالج الجديد إستعداداً لإطلاق الترقية الجديدة قريباً.

تقدم كوالكوم الإصدار الرئيسي من المعالجات المميزة خلال شهر ديسمبر، ومن ثم تطلق الترقية في شهر يوليو، ولقد ظهر بالفعل Snapdragon 888 Plus في Geekbench بتحسينات في آداء الأنوية الكبيرة، حيث تقدم النواة الرئيسية في المعالج سرعة 3.0Ghz، وهي ترقية عن الإصدار السابق الذي جاء بسرعة 2.84Ghz.

وتكشف الإختبارات التي أجريت على معالج Snapdragon 888 Plus عن سرعة 1.8GHz في أنوية A55 الأربعة ذات الطاقة المنخفضة.

بينما تأتي أنوية Cortex-A78 الثلاثة بسرعة 2.4Ghz، أيضاً قدم المعالج آداء يصل إلى 1171 نقطة في الأنوية الأحادية، بينما قدم آداء 3704 نقطة في الأنوية المتعددة.

وتحاكي هذه النتائج في آداء Snapdragon 888 Plus التحديث الذي قدم من كوالكوم في رقاقة SD 865Plus والذي توافق أيضاً مع الإصدار الأصلي SD 865.

يذكر أن التسريبات لم تقدم مزيد من التفاصيل حول رقاقة معالج Snapdragon 888 Plus، بينما تشير التوقعات إلى أن التحسينات في هذا الإصدار ستكون في آداء كرت الشاشة كما في إصدارات العام الماضي، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول المعالج خلال الفترة القادمة.

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