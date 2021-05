دبي - يزن راشد - يبدو أن شركة تيسلا لن تسلم Model S Plaid في الموعد المحدد سابقًا 3 يونيو، وذلك وفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي للشركة.

و Model S Plaid delivery pushed to June 10. Needs one more week of tweak.



This car feels like a spaceship. Words cannot describe the limbic resonance. — Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2021 ايلون ماسك اليوم السبت بأن عمليات تسليم Model S Plaid من شركة صناعة السيارات ستتأخر حتى 10 يونيو لأن السيارة تحتاج إلى أسبوع إضافي من التعديل لإجراء بعض التعديلات النهائية غير المعلنة.

وغرد ماسك، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس SpaceX: تبدو هذه السيارة وكأنها مركبة فضائية. الكلمات لا يمكن أن تصف المشاعر.

وكانت الشركة تشوق لسيارة Model S Plaid منذ عام 2019، و Tesla Model S Plaid delivery event

June 3 at our California factory



Fastest production car ever

0 to 60mph in under 2 secs — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2021 ? ماسك في 20 مايو أن تيسلا ستقيم حدث تسليم في 3 يونيو في مصنعها في فريمونت بولاية كاليفورنيا.

وعرضت تيسلا سيارة Model S Plaid كجزء من عرضها المسمى Battery Day في شهر سبتمبر الماضي.

وتمثل Model S Plaid الإصدار الجديد الأعلى أداءً من سيارتها السيدان الرائدة Model S، التي يتم إنتاجها منذ عام 2012.

وسيكون للسيارة الكهربائية أكثر من 835 كيلومتر من المدى، وسرعة قصوى تصل إلى 320 كيلومتر في الساعة، وتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من ثانيتين.

تيسلا Model S Plaid:

وظهرت Model S Plaid لأول مرة في عام 2019 عندما بدأت تيسلا باختبار نماذج أولية في عدد قليل من حلبات السباق حول العالم.