تيسلا تستخدم الكاميرا داخل السيارة لمراقبة السائقين

دبي - يزن راشد - بدأت شركة تيسلا باستخدام الكاميرا فوق مرآة الرؤية الخلفية في Model 3 و Model Y للمساعدة في التأكد من أن الناس ينتبهون للطريق أثناء استخدام المرشد الآلي، وهو نظام مساعدة السائق المتقدم للشركة.

وكانت الطريقة الرئيسية التي تقيس بها سيارات تيسلا انتباه السائق هي من خلال مستشعرات عزم الدوران في عجلة القيادة التي تبحث عن المقاومة – وهي طريقة بدائية لضمان بقاء السائقين على عجلة القيادة.

وإذا لم تسجل ملاحظات كافية، تنفذ السيارة سلسلة من التحذيرات المرئية والمسموعة المتصاعدة.

ويأتي التغيير بعد أن قضى المنظمون وخبراء السلامة سنوات في الطلب من تيسلا إضافة مراقبة أفضل للسائقين إلى سياراتها.

حتى أن الرئيس التنفيذي للشركة، ايلون ماسك، اعترف بأن الحوادث التي تنطوي على المرشد الآلي تنبع من التراخي.

ولكنه رفض سابقًا دعوات المهندسين الخاصة به لإضافة المزيد من المراقبة للسائق إلى سيارات الشركة.

وقال ماسك في ذلك الوقت: إن التكنولوجيا غير فعالة.

وتبيع شركات، مثل: جنرال موتورز وفورد، حاليًا سيارات مزودة بأنظمة تتبع العين القائمة على الكاميرا.

وتهدف هذه الأنظمة إلى التأكد من اهتمام السائقين أثناء استخدام ميزات القيادة دون استخدام اليدين.

تيسلا والمرشد الآلي:

Delivery was super smooth. Summon and lane departure avoidance disabled for now, increased follow distance, hard cap at 75, requires auto brights or kicks out of AP, cabin camera for driver monitoring.. nothing unexpected yet. pic.twitter.com/gKIkHSGNI7 — Kevin Smith (@spleck) May 27, 2021 أحد مستخدمي سيارة Model Y صورة تظهر ملاحظات إصدار البرنامج التي تصف ميزة الأمان الجديدة.

وتقول ملاحظات الإصدار: يمكن الآن لكاميرا المقصورة اكتشاف عدم انتباه السائق أثناء تشغيل المرشد الآلي وتنبيهه.

وأضافت: النظام لا يمكنه حفظ المعلومات أو نقلها ما لم يتم تمكين مشاركة البيانات.

ولا تحتوي سيارات Model S و Model X التي تم تصنيعها قبل عام 2021 على كاميرا للمقصورة.

ولكن الإصدارات المعاد تصميمها التي تم الإعلان عنها في شهر يناير – والتي لم يتم شحنها بعد – من المفترض أن تحتوي عليها.

ولا تعرف تيسلا مصطلح عدم انتباه السائق الذي تستخدمه في ملاحظات الإصدار، أو ما يحدث إذا قررت أن شخصًا ما لا يولي الاهتمام الكافي.

وكانت الكاميرا داخل السيارة مهملة إلى حد كبير في البداية مع Model 3 و Model Y، على الرغم من أن تيسلا بدأت باستخدامها للتأكد من أن السائقين في الاختبار التجريبي لإصدار القيادة الذاتية الكاملة من المرشد الآلي كانوا ينتبهون إلى الطريق.

وقال ماسك في شهر مارس: إن تيسلا أزالت بعض مختبري النسخة التجريبية من البرنامج لأنهم لم يولوا اهتمامًا كافيًا.

وتأتي إضافة ميزة مراقبة السائق المستندة إلى الكاميرا في أعقاب موجة جديدة من التدقيق على المرشد الآلي.

وظهرت هذه الموجة الجديدة بعد حادثين قاتلين حيث بدا في البداية أن نظام مساعدة السائق قد يكون متورطًا.