سامسونج تعلن عن Galaxy Tab A7 Lite

دبي - يزن راشد - بعد تسريبات لا حصر لها، أعلنت شركة سامسونج رسميًا عن أحدث أجهزة أندرويد اللوحية Galaxy Tab A7 Lite.

ويوفر Galaxy Tab A7 Lite جهازًا لوحيًا صغيرًا يعمل بنظام أندرويد بقيمة 159 دولار.

ويتضمن الحاسب شاشة من نوع TFT بقياس 8.7 إنشات وبدقة 1340×800 بكسل كما أنه يعمل بنظام أندرويد 11.

بالإضافة إلى ذلك هناك معالج ثماني النواة وذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجابايت مقترنة بسعة تخزين 32 جيجابايت.

ويوفر النموذج الأعلى 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 جيجابايت من السعة التخزينية.

وأتاحت سامسونج فتحة بطاقة microSD لتوسيع مساحة التخزين. وهناك بطارية تبلغ سعتها 5100 ميلي أمبير مع شحن سريع بقوة 15 واط عبر منفذ USB-C.

ووفرت الشركة إصدار LTE من Galaxy Tab A7 Lite. ويشتمل الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل لمكالمات الفيديو.

وتتوفر أيضًا كاميرا بدقة 8 ميجابكسل في الخلف ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة.

وعلى عكس Galaxy Tab S7 FE، يوجد منفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر عبر هذا الجهاز أيضًا.

وقالت الشركة: جهاز Galaxy Tab A7 Lite هو الرفيق الدائم للمحتوى أثناء التنقل والألعاب بسعر مناسب.

ومع شاشة بقياس 8.7 إنشات داخل غطاء معدني متين، فإن جهاز Galaxy Tab A7 Lite صغير الحجم سهل الحمل.

وتجعلك الحافات الرفيعة حول الشاشة ومكبرات الصوت المزدوجة القوية مع Dolby Atmos على Galaxy Tab A7 Lite أقرب إلى القصص عند مشاهدة الأفلام والعروض وممارسة الألعاب المفضلة لديك.

وتطلق سامسونج جهاز Tab A7 Lite في الولايات المتحدة في 10 يونيو عبر متجرها الإلكتروني وعبر كبار تجار التجزئة.

سامسونج Galaxy Tab S7 FE:

وعلى صعيد متصل، أعلنت الشركة رسميًا عن جهازها اللوحي الآخر Galaxy Tab S7 FE، الذي يكلف إما 835 دولار أو 895 دولار اعتمادًا على ما إذا كنت تختار 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت للتخزين.

ويحتوي Galaxy Tab S7 FE على شاشة من نوع LCD بقياس 12.4 إنشًا وبدقة 2560×1600 بكسل، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ومن مزاياه أنه يأتي مع أحد أقلام S Pen من سامسونج في العلبة لأغراض تدوين الملاحظات والرسم.

ويعمل بمعالج Snapdragon 750G ثماني النواة، ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 10090 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة تصل إلى 45 واط.

وهناك خيار 4 أو 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 أو 128 جيجابايت للتخزين الداخلي القابل للتوسيع حتى 1 تيرابايت بواسطة microSD.