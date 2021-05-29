شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب تقترب تويتر من إطلاق خدمة الاشتراك Blue والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدرجت منصة تويتر خدمة Twitter Blue المدفوعة الأجر في متاجر التطبيقات، ما يشير إلى أن شركة التواصل الاجتماعي قد تطلق خدمة الاشتراك التي طالما ترددت شائعات عنها قريبًا، وفقا لما نقلته aitnews.

وعرضت متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة الخدمة، على الرغم من عدم توفر ميزاتها المتوقعة بعد، ولطالما كان من المتوقع وجود خطة اشتراك حيث تبحث تويتر عن المزيد من الطرق لكسب المال من قاعدة مستخدميها الكبيرة.

وقالت الشركة في شهر أبريل: إن لديها 199 مليون مستخدم يمكنها كسب المال منهم كل يوم، بزيادة قدرها 20 في المئة على أساس سنوي.

تويتر Blue:

وتسرد تويتر Twitter Blue في متجر تطبيقات آبل ضمن عمليات الشراء داخل التطبيق مقابل 2.99 دولار.

فيما تعرض قائمة تويتر في متجر أندرويد عمليات الشراء داخل التطبيق، ولكنها لا تسرد أسعار الخدمة.

وتشمل الميزات المتوقعة للخدمة المدفوعة زر التراجع للسماح للمستخدمين بالتراجع عن نشر التغريدات بعد إرسالها ببضع ثوان،

كما تشمل الميزات أيضًا ميزة المجموعات التي تتيح للمستخدمين إنشاء قوائم منفصلة من التغريدات، ووضع لتسهيل قراءة المواضيع الطويلة.

وتم اكتشاف قوائم التطبيقات الخاصة بـ Twitter Blue بواسطة جين مانشون وونج Jane Manchun Wong، وهي باحثة مستقلة تعمل على اكتشاف ميزات التطبيق قبل إصدارها.