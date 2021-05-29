شاومي تطلق هاتفها Poco M3 Pro من فئة 5G..”ملك الأسواق”

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت شركة شاومي الصينية لتصنيع الهواتف المحمولة، عن إطلاق هاتفها Poco M3 Pro الذي يتوقع أن يصبح “ملك الأسواق” والأكثر مبيعا خلال العام الجاري.

وأعلنت الشركة الصينية مواصفات الهاتف الذكي Poco M3 Pro من فئة 5G حيث يأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق، وبتصميم مقاوم للماء والغبار.

وتأتي أبعاد الهاتف (161.8/75.3/8.9) ملم، ووزنه 190 جراما، وجهز هذا الهيكل بشاشة IPS LCD ترددها يعادل 90 هيرتزا ودقة عرضها (2400/1080) بيكسل.

ووفقا لموقع “TechTablets” التكنولوجي فالهاتف الجديد سيحظى باهتمام كبير، سيضعه على قمة مبيعات في سوق الهواتف الذكية.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج MediaTek Dimensity 700 5G مطور بتقنية 7 نانومترات، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 46 و128 جيجابايت، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2.

وجهزت شاومي الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر سوني IMX582، والثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو، والأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل .

وتدعم الكاميرات فلاش LED مُزدوج وHDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة [email protected]، بالإضافة إلى كاميرا أمامية 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم الـHDR والـPanorama وتدعم تصوير فيديوهات بجودة [email protected] تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهزت شاومي الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، مستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

ويدعم الهاتف الـNFC ومستشعر الـIR Blaster، كما أن بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور مع دعم للـFace Unlock، بالإضافة إلى بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط عن طريق منفذ USB Type C

ويأتي الهاتف بألوان الأصفر والأسود والأزرق.

وتم تسعير هاتف Poco M3 Pro 5G الجديد للنسخة الـ64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 180 يورو، أما النسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام فتم تسعيرها بسعر 200 يورو.