شركة واتساب تتراجع عن التهديد… إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

بعد أشهر من الإصرار والتعنت، أعلنت شركة الرسائل الفورية “واتساب” عن مفاجأة صدمت جميع المستخدمين، حيث تراجعت عن قرارها بشأن سياسة الخصوصية بشكل رسمي.

وكان قد أثار تغيير سياسة الخصوصية في منصة واتساب الكثير من الانتقادات في جميع أنحاء العالم، وأطلقت الشركة سياستها الجديدة في 15 مايو.

وقبل أسبوع من ذلك، قالت المنصة المملوكة لشركة فيسبوك: إنها لن تحذف أي حساب مستخدم إذا لم يقبل السياسة الجديدة، ولكنه تذكرهم باستمرار بقبولها.

وقال الشركة أيضًا في ذلك الوقت: إنه بعد عدة أسابيع، إذا لم تقبل السياسة، فسيؤدي ذلك إلى تقييد بعض الوظائف الأساسية للمنصة.

وفي عكس للمسار، قالت فيسبوك الآن: إن الخطة قد تغيرت، ولن يجري تقيد أي وظيفة، حتى لو لم تقبل السياسة في الوقت الحالي.

وجاء التغيير بعد المناقشات الأخيرة لشركة فيسبوك مع مختلف السلطات وخبراء الخصوصية.

وقال متحدث باسم واتساب: نريد أن نوضح أننا لن نحد من وظائف واتساب لأولئك الذين لم يقبلوا التحديث بعد.

وتمضي هذه هي الخطة قدمًا إلى أجل غير مسمى.