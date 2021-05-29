تكنولوجيا: Oppo تستعد لإطلاق هاتف Oppo A16 بقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق قريباً إصدار جديد من هواتف Oppo منخفضة التكلفة بعنوان Oppo A16، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن هذا الإصدار يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh.

قدمت شركة Oppo خلال العام الماضي كلاً من هواتف Oppo A15، وOppo A15s، ومن جديد تستعد العملاق الصيني لدفع إصدار أخر من السلسلة إلى الأسواق قريباً.

ولقد أعتمد هاتف Oppo A16 بالفعل في عدة جهات إستعداداً للإعلان المرتقب، كما أكدت أحدث التفاصيل التي جاءت من قاعدة بيانات FCC على أن الهاتف يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يأتي بشاحن 10W في محتوى الصندوق، أيضاً من المقرر أن ينطلق الهاتف بواجهة ColorOS 11.1 ونظام تشغيل Android 11.

أيضاً أعتمد الهاتف في سنغافورة، والهند والصين، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف في السوق الهندي في البداية، بمستوى تسعير يحاكي إصدار الشركة السابق Oppo A15.

يذكر أن Oppo قدمت كلاً من هاتفي Oppo A15 وOppo A15s بمعالج Helio P35، كما توفر الهاتفين بذاكرة عشوائية 2 أو 3 أو 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 أو 64 أو أيضاً 128 جيجا بايت، أيضاً جاء الهاتفين بكاميرة ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

ولقد انطلق الإصدار السابق بقدرة بطارية 4230 mAh، لذا فإن أبرز التحسينات المقدمة من Oppo في هاتف A16 ستكون في البطارية المميزة بسعة 5000 mAh.

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