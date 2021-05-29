قرار جديد من «واتسآب» يفاجئ به ملياريّ مستخدم حول العالم

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن تطبيق المراسلة الشهير "واتسآب"، أمس الجمعة، تراجعه عن قراره بحرمان المستخدمين الرافضين لسياسة خصوصيته الجديدة من وظائفه الكاملة.

ونقل موقع "ذا فيرج" عن المتحدث باسم "واتسآب"، في بيان، إنه "نظراً للمناقشات الأخيرة مع مختلف السلطات وخبراء الخصوصية، نريد أن نوضح أننا لن نحد من وظائف كيفية عمل واتسآب لأولئك الذين لم يقبلوا التحديث بعد".

وأكد المتحدث في بيانه أن "هذه هي الخطة التي تمضي قدماً إلى أجل غير مسمى".

وأشار المتحدث إلى أن النظام الأساسي“لا يريد قصر وظائف التطبيق على المستخدمين الذين لم يقبلوا الشروط الجديدة“، ومع ذلك، ستستمر الخدمة في تذكير مستخدميها بأنهم لم يحدّثوا واتساب بعد.

وفي وقت سابق من مايو الجاري، أعلن التطبيق المملوك لشركة "فيس بوك" أن المستخدمين سيفقدون وظائفهم مع مرور الوقت، إذا لم يقبلوا سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة به بحلول 15 مايو.

وهدد "واتسآب" المستخدمين الرافضين لسياسة خصوصيتها الجديدة بأنهم "لن يتمكنوا من الوصول إلى قائمة الدردشة، لكنهم سيظلون قادرين على الرد على المكالمات، وفي حال تشغيل الإشعارات فسيتم إرسال الرسائل، إلا أنه وبعد بضعة أسابيع من محدودية الوظائف، لن يتمكن المستخدمون من تلقي المكالمات والإشعارات الواردة، وسيتوقف التطبيق عن إرسال الرسائل والمكالمات."

وأثارت سياسة الخصوصية الجديدة لتطبيق "واتسآب" جدلاً واسعاً لعدة أشهر، وأثارت مخاوف عالمية من أن يبدأ تطبيق المراسلة الشهير في مشاركة المزيد من بيانات المستخدمين الشخصية مع شركته "فيس بوك".

وشدد التطبيق على أن هذا ليس هو الحال، على الرغم من أن تحديث سياسته يتعلق بالرسائل المرسلة إلى الشركات من خلاله، والتي قد تكون مخزنة على خوادم "فيس بوك".

وأشار "واتسآب" إلى أن "غالبية المستخدمين الذين شاهدوا سياسة تطبيقها الجديدة وافقوا عليها"، لافتاً إلى أنه "سيتم التذكير بالسياسة الجديدة في حال عدم قبولها".

وأوضح: "سنستمر في تذكير المستخدمين من وقت لآخر والسماح لهم بقبول التحديث، بما في ذلك عندما يختارون استخدام الميزات الاختيارية ذات الصلة مثل التواصل مع شركة تتلقى دعما من "فيسبوك"، ونحن نأمل أن يعزز هذا النهج الاختيار الذي يمتلكه جميع المستخدمين سواء كانوا يريدون التفاعل مع شركة أم لا".