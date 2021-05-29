شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق AirPods 3 قبل نهاية 2021 وسماعة AirPods Pro 2 فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر أكثر من عامين منذ أن شهدت سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية من أبل - والأكثر شهرة في العالم - تحديثًا، حيث يشير تقريرصادر عن Bloomberg إلى أن أبل ستطلق نوعين مختلفين من AirPods - أحدهما في عام 2021 والآخر في عام 2022.

وبحسب التقرير فإن الجهاز الذي من المتوقع إطلاقه في عام 2021 سيكون البديل الأساسي لسماعات AirPods - يُشاع أنه سيُطلق عليه AirPods 3، فيما تم تعيين أبل لتغيير تصميم AirPods، وفقًا للتقرير، وسيبدو AirPods 3 أشبه بـ AirPods Pro الحالي مع علبة جديدة تمامًا وسيقان أقصر.

ومن المتوقع أيضًا أن تحصل AirPods Pro على تحديث من حيث الميزات، ووفقًا لتقرير Bloomberg ، سيكون لدى AirPods Pro 2 مستشعرات حركة محدثة وتتباهى بميزات تتبع اللياقة البدنية أيضًا، فيما يشير التقرير أيضًا إلى أن شركة أبل كانت تختبر تصميمًا لا أصل له لـ AirPods Pro - وهو أمر من المتوقع ظهوره لأول مرة في سماعات Beats اللاسلكية التي قد يتم إطلاقها الشهر المقبل.

ولا يُعرف سوى القليل جدًا عن الميزات الأخرى لكل من طرازات أبل AirPods، ومن غير المعروف ما إذا كان بإمكان أبل اختيار ألوان جديدة أو الالتزام بسياسة اللون الأبيض فقط للطرازات الجديدة من AirPods.

وعند الحديث عن الألوان ، فإن المنتج الثالث في خط AirPods هو AirPods Max - فوق سماعات الأذن، ويشير تقرير بلومبرج إلى أن أبل ليس لديها خطط للعمل على الجيل الثاني من AirPods Max حتى الآن، ومع ذلك ، يمكن لشركة أبل إطلاق متغيرات ألوان جديدة من AirPods Max في المستقبل.