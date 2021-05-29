تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات وسعر جهاز Galaxy Tab S8 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات وسعر إصدار سامسونج المرتقب من الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S8 Ultra.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق ثلاثة من أجهزة Galaxy Tab S8 في صيف هذا العام، ولقد كشفت التسريبات السابقة عن مواصفات Galaxy Tab S8 الذي يأتي بشاشة LCD بحجم 11 إنش ومعدل تحديث 120Hz، كما يضم كاميرة خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وأخر بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يأتي الجهاز بمستشعر للبصمة مدمج في الزر الرئيسي في إطار الجهاز اللوحي، كما يأتي الجهاز اللوحي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يأتي الجهاز بعدد 4 من المكبرات الصوتية، ويدعم الجهاز قلم S، أيضاً يضم الجهاز بطارية بقدرة 8000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، كما يتميز بسماكة 6.3مم، ووزن 502 جرام.

ويأتي جهاز Galaxy Tab S8 Plus بشاشة OLED بحجم 12.4 إنش، ومعدل تحديث 120 Hz، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، كما يدعم الجهاز بطارية بقدرة 10090 mAh، ويتميز الجهاز بوزن 575 جرام، وسماكة 5.7مم.

ولقد إستعرضت التسريبات تفاصيل هذا الإصدار الذي يأتي بشاشة OLED بحجم 14.6 إنش، ومعدل تحديث 120 Hz، كما تضم الشاشة كاميرة أمامية مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 8 ميجا بيكسل ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

أيضاً يأتي جهاز Galaxy Tab S8 Ultra اللوحي بقدرة بطارية 12000 mAh، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

كما يتميز الجهاز بسماكة 5.5مم، ووزن 650 جرام، أيضاً تقدم سامسونج الجهاز باثنان من النماذج على أن يأتي النموذج الأول بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت، بينما تتوافق المواصفات الأخرى مع جهاز Galaxy Tab S8 Plus.

ولقد إستعرضت التسريبات الأسعار التي ينطلق بها جهاز Galaxy Tab S8 اللوحي، حيث يأتي بسعر يبدأ من 743 دولار للإصدار الذي يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi، وسعر 833 دولار للإصدار المميز بالإتصال بشبكات 4G، بينما يأتي إصدار 5G بسعر 923 دولار.

أيضاً يأتي Galaxy Tab S8 Plus بسعر 1030 دولار لنموذج Wi-Fi، وسعر 1120 دولار للنموذج الذي يدعم الإتصال بشبكات 4G، وسعر 1210 دولار لنموذج 5G.

كما يأتي جهاز Galaxy Tab S8 Ultra بسعر 1317 دولار للإصدار الرئيسي الذي يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi، وسعر 1407 دولار للنموذج المميز بالإتصال بشبكات 4G، بينما يأتي الإصدار الأعلى بسعر 1497 دولار ويدعم الإتصال بشبكات 5G.

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