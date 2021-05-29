تكنولوجيا: هاتف OnePlus Nord CE 5G ينطلق قريباً بمعالج Snapdragon 750G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة وان بلس تدعم إصدارها القادم من الهواتف المتوسطة OnePlus Nord CE 5G بمعالج Snapdragon 750G، ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل.

تستعد شركة وان بلس لإطلاق هاتف Nord CE 5G المتوسط في حدث يعقد في 10 من شهر يونيو المقبل، وفي تقرير جاء من Android Central كُشِف عن بعض التفاصيل الجديدة حول مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

ولقد أكد التقرير على أن هاتف Nord CE 5G يأتي برقاقة معالج Snapdragon 750G، أي أقل من الإصدار السابق الذي جاء برقاقة معالج Snapdragon 765G.

أيضاً أشير إلى أن الهاتف يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، وهي مواصفات تحاكي إصدار الشركة السابق OnePlus Nord.

وفي مواصفات الكاميرة كشف التقرير عن أن هاتف Nord CE 5G يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات الثانوية، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يأتي هاتف Nord CE 5G بتصميم مستوحى من سلسلة هواتف OnePlus 9، لذا من المتوقع أن تأتي الكاميرة الخلفية بتصميم في وحدة مستطيلة تتضمن الإعدادات الثلاثية للكاميرة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان الرسمي المرتقب في 10 من شهر يونيو المقبل.

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