شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقترب من تسوية قضية مكافحة الاحتكار الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن شركة جوجل التابعة لشركة Alphabet تقترب من تسوية تحقيق لمكافحة الاحتكار في فرنسا بشأن مزاعم بأنها أساءت استخدام سلطتها في الإعلان عبر الإنترنت، ومن المرجح أن تدفع غرامة وتجري تغييرات تشغيلية.

وقالت هيئة المنافسة الفرنسية إن أداة جوجل لمساعدة المواقع والتطبيقات على بيع الإعلانات أعطت نظام مزاد الإعلانات عبر الإنترنت من جوجل ميزة على البورصات المنافسة، حسبما قال الناس للصحيفة، وذكرت الصحيفة أن جوجل عرضت تسوية الأمر بإزالة العقبات التي تضعها أمام المنافسين.

وقد تكون التسوية من بين القرارات الأولى في موجة من التحقيقات أو الدعاوى القضائية الجديدة التي تستهدف أعمال إعلانات جوجل ، والتي حققت إيرادات بقيمة 147 مليار دولار العام الماضي، أكثر من أي شركة إنترنت أخرى في العالم.

وتأتي معظم مبيعات جوجل من البحث وإعلانات YouTube، ولكن تم ربط حوالي 23 مليار دولار العام الماضي بمساعدة الناشرين على بيع الإعلانات ، كما أن الروابط بين الشركات المتناحرة في جوجل تجذب تدقيقًا لمكافحة الاحتكار، بما في ذلك دعوات من النقاد للانفصال.

وقال الأشخاص للصحيفة إن القضية الفرنسية زعمت أيضًا وجود أشكال أخرى من تفضيل الذات في الجانب الإعلاني من أعمال جوجل، فيما لم تعلق المتحدثة باسم جوجل ، ليزلي بيترسون ، على التسوية المبلغ عنها ، لكنها قالت إن منتجات تكنولوجيا الإعلانات التابعة لجهات خارجية للشركة تعمل مع منتجات شركاء جوجل ومنافسيها.

وقالت في بيان: "نواصل تلقي التعليقات وإجراء التحديثات لتقديم خدمة أفضل للمستخدمين والنظام البيئي الأوسع"، وقالت الصحيفة إنه في حالة موافقة مجلس إدارة سلطة المنافسة ، يمكن الإعلان عن الصفقة في غضون أسابيع ولن تكون ملزمة إلا في فرنسا.

فيما رفعت تكساس ، بدعم من ولايات أمريكية أخرى ، دعوى قضائية ضد جوجل في ديسمبر متهمة إياها بخرق قانون مكافحة الاحتكار في كيفية إدارتها لأعمالها الإعلانية عبر الإنترنت في قضية تبدو مشابهة للادعاءات الفرنسية، بينما تحارب جوجل أيضًا الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة من العديد من المعلنين والمنافسين والناشرين حول نفس القضايا.