شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات باستمرار أزمة نقص الرقائق الإلكترونية بالعالم لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ براكن داريل الرئيس التنفيذي لشركة Logitech صحيفة سويسرية، أن نقص رقائق أشباه الموصلات العالمي قد يستمر ما بين ثلاثة أشهر إلى ستة، وأن بعض الصناعات قد تواجه نقصا لفترة تصل إلى عام وفقا لما نقلته CNBC.

وقال "شأننا شأن الآخرين يؤثر نقص المعروض علينا، لكن استطعنا امتصاصه جيدا.. زيادة الإنتاج تستغرق وقتا".

وأوضح داريل أن Logitech المصنعة لملحقات الكمبيوتر لجأت إلى موردين جدد لبعض المكونات، لأن مورديها الرئيسيين لم يملكوا الطاقة الإنتاجية الكافية في بعض الحالات.