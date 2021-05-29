شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف: الأقمار الصناعية قد تكون قللت من حجم ظاهرة الاحتباس الحرارى والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بحثت الدراسة في الخصائص الأساسية لتغير المناخ الاستوائي، وعند دمجها مع المعادلات التي تظهر العلاقة بين درجة الحرارة والرطوبة، وجد الخبراء أن هناك تباينات كبيرة.
قال الباحث الرئيسي للدراسة، بن سانتر، عالم المناخ في المختبر الوطني لورانس ليفرمورفي بيان: "من الصعب حاليًا تحديد التفسير الأكثر مصداقية".
وأضاف الباحث، أنه أدت قياسات الأقمار الصناعية لطبقة التروبوسفير إما إلى التقليل من درجة الحرارة أو المبالغة في تقدير كمية الرطوبة في الغلاف الجوي.
كما أنه في النتائج التي توصلوا إليها، لاحظ الباحثون أن الأقمار الصناعية لديها "انحياز منظم منخفض"، وتقع ضمن نطاق أكبر مما تمليه النسب.
وأظهر البحث أن البيانات التي تتبعت النسبة بين بخار الماء ودرجة الحرارة كانت على الأرجح هي تلك التي أظهرت ارتفاع درجة حرارة البحار والتروبوسفير.