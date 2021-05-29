البرازيل أمام خطر “الحريق الجماعي”… أسوأ موجة جفاف منذ 91 عاماً

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البرازيل
دقت الوكالات الحكومية البرازيلية ناقوس الخطر بعدما تبيّن قدوم أسوأ موجة جفاف منذ 91 عاماً ما أرعب المواطنين وزاد القلق في كيفية مواجهة هذه الكارثة تقنياً.
وحذرت الوكالات الحكومية في البرازيل من الجفاف هذا الأسبوع مع مواجهة البلاد أسوأ موجة جفاف منذ 91 عاماً مما زاد المخاوف من ترشيد استهلاك الطاقة والتأثير على توليد الطاقة الكهرومائية وعلى الزراعة في الوقت الذي يزداد فيه خطر نشوب حرائق في غابات الأمازون.
وأوصت لجنة مراقبة قطاع الكهرباء في ساعة متأخرة من مساء الخميس باعتراف هيئة تنظيم المياه بحالة “ندرة المياه”، بعد الجفاف المطول الذي أصاب المناطق الوسطى والجنوبية من البرازيل على امتداد حوض نهر بارانا.
من ناحية أخرى أصدرت وكالة مراقبة الطقس المرتبطة بوزارة الزراعة أول ”إنذار طارئ من الجفاف” في الفترة من حزيران إلى أيلول قائلة إنه من المرجح أن تظل الأمطار نادرة في خمس ولايات برازيلية خلال تلك الفترة.