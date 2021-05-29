البرازيل أمام خطر “الحريق الجماعي”… أسوأ موجة جفاف منذ 91 عاماً

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

دقت الوكالات الحكومية البرازيلية ناقوس الخطر بعدما تبيّن قدوم أسوأ موجة ‏جفاف منذ 91 عاماً ما أرعب المواطنين وزاد القلق في كيفية مواجهة هذه الكارثة ‏تقنياً.‏

وحذرت الوكالات الحكومية في البرازيل من الجفاف هذا الأسبوع مع مواجهة البلاد ‏أسوأ موجة جفاف منذ 91 عاماً مما زاد المخاوف من ترشيد استهلاك الطاقة ‏والتأثير على توليد الطاقة الكهرومائية وعلى الزراعة في الوقت الذي يزداد فيه ‏خطر نشوب حرائق في غابات الأمازون‎.‎

وأوصت لجنة مراقبة قطاع الكهرباء في ساعة متأخرة من مساء الخميس باعتراف ‏هيئة تنظيم المياه بحالة “ندرة المياه”، بعد الجفاف المطول الذي أصاب المناطق ‏الوسطى والجنوبية من البرازيل على امتداد حوض نهر بارانا‎.‎

من ناحية أخرى أصدرت وكالة مراقبة الطقس المرتبطة بوزارة الزراعة أول ‏‏”إنذار طارئ من الجفاف” في الفترة من حزيران إلى أيلول قائلة إنه من المرجح ‏أن تظل الأمطار نادرة في خمس ولايات برازيلية خلال تلك الفترة‎.‎