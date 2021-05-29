فيتنام… سلالة جديدة من “كورونا” تنتشر بسرعة عن طريق الهواء

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - مايو - 2021 8:54 صباحًا

لا يزال شبح القلق يرافق العلماء جراء تحورات “كورونا” الغريبة التي تنتشر سريعاً من دون القدرة على لجمها ما يشكل خطراً على ‏العالم.‏ في هذا المجال، أعلنت السلطات الصحية في فيتنام، السبت، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، تنتشر بسرعة عن طريق ‏الهواء‎.‎

وقال وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونغ، إن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهي مزيج من سلالة كوفيد-19 ‏الهندية والبريطانية، وتنتشر بسرعة عن طريق الهواء‎.‎ وقال لونغ: “بعد إجراء التسلسل الجيني على مرضى تم اكتشافهم حديثا، اكتشفنا سلالة جديدة وهي مزيج من تلك التي ظهرت في الهند ‏والمملكة المتحدة”، حسبما نقلت “رويترز‎”.‎

وأصيب نحو 3600 شخص بكورونا في 31 من بين 63 من مدن وأقاليم في فيتنام منذ أواخر أبريل، فيما يمثل أكثر من نصف ‏إجمالي الإصابات في البلاد‎.‎ أعرب مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوغه، الجمعة، عن قلقه إزاء المستوى المرتفع لانتقال العدوى بالنسخ ‏المتحورة لفيروس كورونا كالبريطانية والهندية‎.‎

وقال كلوغه، في مقابلة صحفية، “نعرف مثلا بأن بي.1617 المتحورة الهندية) أشد عدوى من بي.117 (المتحورة البريطانية) التي ‏كانت في الأساس معدية أكثر من النسخة السابقة من الفيروس، كما قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن المتحورة الهندية ‏شكلت ما يقارب 75 في المئة من إصابات كورونا الجديدة في البلاد‎.‎

وأظهرت بيانات وزارة الصحة البريطانية، أن عدد إصابات المتحورة الهندية زاد بنحو الضعف، وهو ما يكشف سرعة تفشيها المقلقة‎.‎ لكن هذا الارتفاع كان متوقعا، بحسب الوزير البريطاني، على اعتبار أن البلاد خففت القيود المفروضة بسبب الوباء‎.‎

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات المتوفرة حاليا تمنح قدراً مؤكداً من الحماية ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما أن ‏الشخص الذي قد يصاب، لن يعاني الأعراض الأشد مثل شخص لم يأخذ التطعيم‎.‎