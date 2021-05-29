تكنولوجيا: سماعة Oppo Enco Free2 تنطلق بميزة إلغاء الضوضاء النشطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo مؤخراً عن سماعة Enco Free2 اللاسلكية التي تنطلق بميزة إلغاء الضوضاء النشطة وعمر شحن يصل إلى 30 ساعة.

تتميز سماعة Oppo Enco Free2 بتصميم داخل الأذن مع رأس للسماعة من السيليكون، وميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

وتؤكد Oppo على أن سماعة Enco Free2 تدعم إلغاء الضوضاء بقدرة تصل إلى 42 ديسيبل، كما يدعم الصوتيات في السماعة محرك 10مم، أيضاً تم ضبط معايير الصوت مع Dynaudio، كما تدعم السماعة برامج ترميز AAC و SBC.

كما تنطلق السماعة اللاسلكية بمعايير IP54 في مقاومة الماء والغبار، وتدعم تقنية البلوتوث 5.2، وتأتي بنمط خاص للألعاب بزمن إستجابة سريع، كما تدعم الحافظة الشحن عبر منفذ USB C.

وتتوفر سماعة Enco Free2 في السوق الصيني بدءاً من 2 من يونيو بسعر 94 دولار، كما تتوفر بألوان الأسود والأبيض.

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