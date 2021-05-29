شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك استعادة كلمة مرور "الهوت سبوت" المنسية على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد نسيان كلمات المرور أمرًا شائعًا جدًا بين الأشخاص - سواء كانت كلمة مرور لتسجيل الدخول إلى الحساب أو كلمة مرور نقطة اتصال Wi- Fi، لكن عندما تنسى بيانات اعتماد تسجيل الدخول لأحد الحسابات، يمنحك مزود الخدمة طريقة لاستعادتها أو تغييرها بشرط أن تقوم بمصادقتها باستخدام الطرق المناسبة، يحدث شيء مشابه فى حالة نسيان كلمة مرور نقطة اتصال Wi- Fi ولكن الأمور أبسط قليلاً هنا.

لذلك، إذا نسيت كلمة مرور الهوت سبوت للـ Wi- Fi على جهاز أيفون، فإليك كيفية العثور عليها:

1. افتح الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك

2. ثم، اضغط على نقطة الاتصال الشخصية

3. ضمن صفحة إعدادات نقطة الاتصال الشخصية، ابحث عن خيار كلمة مرور Wi- Fi

القيمة المكتوبة من الخيار هى كلمة مرور Hotspot الحالية الخاصة بك

كيفية تغيير كلمة مرور Wi- Fi Hotspot

توجه إلى الإعدادات - > خيار نقطة الاتصال الشخصية - > انقر على خيار كلمة مرور Wi- Fi، والآن، فى حقل كلمة المرور، امسح كلمة المرور الحالية واكتب كلمة مرور جديدة ثم انقر فوق تم للحفظ.

كيفية تغيير اسم نقطة اتصال Wi- Fi على أيفون

لإعادة تسمية Hotspot على iPhone، سيتعين عليك تغيير اسم iPhone نفسه، وللقيام بذلك، توجه إلى الإعدادات - > حول - > الاسم وتغيير الاسم.